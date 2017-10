Mehr als drei Millionen haben mehrere Jobs

„Ich hoffe auf den guten Kern des Menschen“

Gabriele von Lutzau arbeitet mit Flammenwerfer und Kettensäge. Aus Baumstämmen schafft die Bildhauerin bis zu drei Meter große Skulpturen. Ihre Kunst ist für die 63-Jährige ein Weg, die sechs Tage in ihrem Leben zu verarbeiten, die sie an Bord der „Landshut“ in ... mehr