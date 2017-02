Bundeskanzlerin in Nöten: Merkel: Wie Schulz-Boom und Krise mit CSU ihr zu schaffen machen

Roland Koch hat Glück. Er war zu lange in der Politik – und ist jetzt außerdem schon zu lange heraus, als dass er noch jede Frage beantworten müsste dazu. Etwa zum Verlauf der Unionsfraktionssitzung am Tag vor der Bundesversammlung. Die, genau genommen, gar keine Fraktionssitzung war, sondern eine Art überdimensionaler Stuhlkreis. Wenn die Kanzlerin und zugleich Kandidatin gewollt hätte, hätte sie der Union erst nicht nur den Puls, sondern auch gleich noch die Psyche fühlen können – und sie anschließend in die Motivationskur nehmen. Ein gutes halbes Tausend Christdemokraten und -soziale aus der ganzen Republik, macht, selbst abzüglich der drei Handvoll Promis, 500 leidende und nach Seelenstärkung lechzende sogenannte Multiplikatoren.

Auch wenn Koch, wie er sagt, nichts sagen muss – und erst recht nichts sagen will: Über Nacht weiß das ganze Regierungsviertel von dem Debakelchen. Und am Sonntag vor und nach der Präsidentenwahl redet das halbe darüber. Von den Unionisten – die ja als Teilnehmer Experten sind – wird, zusammengenommen, Angela Merkel ein schweres Motivations- und Motivierungsdefizit attestiert. Und außerdem ihr und Horst Seehofer eine noch schwerere Beziehungsstörung. Dabei haben die beiden ihre Partnerschaftskrise doch fünf Tage zuvor in München beigelegt. Offiziell wenigstens.

Nicht offiziell – also in Wirklichkeit – ertragen die beiden sich weiter mit solchem Widerwillen, dass die ZDF-Satiresendung „heute show“ Freitagnacht problemlos ein Best-of der in München auf die Bühne gebrachten beiderseitigen Verachtung senden konnte, ohne auch nur minimal tricksen zu müssen. Lediglich Merkels Wutausbruch samt angedrohtem Bombardement von Seehofers Modelleisenbahn war erfunden.

Während die Republik sich vor Lachen auf die Schenkel haut, bleibt dem restlichen Unionsspitzenpersonal die Aufgabe, das Hässliche schönzureden. Und also spricht Michael Grosse-Brömer, der Fraktionsgeschäftsführer, Dienstagvormittag vom Münchner „Schlussstrich“ unter die Verwerfungen – und Gerda Hasselfeldt, die Vorsitzende der Christsozialen in Berlin, beteuert, sie habe „im großen und ganzen den festen Eindruck, dass die Gemeinsamkeit überwiegt“. Die beiden sind weder dumm noch verlogen. Sie müssen nur, anders als Koch, reden. Und sagen also, was – im Wortsinn – notwendig ist.

Panikattacken

Die Not der Union heißt Martin Schulz. Der Merkel-Herausforderer hat die SPD nicht nur von jetzt auf sofort aus ihrem Tränental katapultiert – sondern gleich ins Umfragehoch. Und sich zum Beliebtheits-könig, klar vor der Kanzlerin. Weil die Union weder damit noch überhaupt mit Schulz gerechnet hatte, fehlt ihr ein Plan. Stattdessen hat sie – unüberseh- und -hörbar – Panikattacken.

Wolfgang Schäuble, längst kein bedenkenloser Merkel-Fan, nennt Schulz in einem Atemzug mit Donald Trump; in Brüssel in der EVP-Fraktion, zu der die Union gehört, und bald auch in Berlin kursieren Schriftstücke mit Anwürfen gegen Schulz. Die SPD nennt das „Schmutzkampagne“. Und Hasselfeldt, mit allen Wahlkampfwassern gewaschen und in jedem Ablenkungsmanöver geübt, sagt „nicht meine Baustelle“ – aber auch, sie „verstehe gar nicht, warum die so nervös werden“.

Zählappell

Das hätten die Unionisten gern. In Wirklichkeit grassiert die Anspannung ja bei ihnen selbst. Daran hat auch der Auftritt der Kanzlerin beim Zählappell am Sonntagmorgen nichts geändert. Zwar versuchte sie da, ihren kraftlosen Auftritt vom Vortag vergessen zu machen, sprach von CDU und CSU als den „Parteien des Wettbewerbs“ – aber das „war besser“ der Unionisten danach ist Welten entfernt von der Euphorie, die die Sozialdemokraten gerade trägt.

Das Führungspersonal ab Reihe zwei, heißt es von einigen, die in München waren, habe sich dort zusammengerauft; einigermaßen zumindest. Und Reihe eins?“ Professionalität“ ist die Antwort – und dass man darauf hoffen müsse. Und die Basis der CSU, von Seehofer mehr als ein Jahr lang gegen Merkel in Stellung gebracht? „Ja“, sagt Gerda Hasselfeldt, der wandelnde Ausgleich zwischen Kanzlerinamt und bayerischer Staatskanzlei, „manchen müssen wir noch bewusst machen, wo der politische Gegner ist.“ Es klingt nicht so, als nähme sie ihren großen Vorsitzenden aus.