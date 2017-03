Merkel in Kairo eingetroffen

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Mittag zu einem Besuch in Kairo eingetroffen. Sie wird mit Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi über mögliche Lösungen für die Flüchtlingskrise, die instabile Lage im Bürgerkriegsland Libyen und Wirtschaftskooperationen sprechen.

Ferner trifft sie sich in der Kairoer Markus-Kathedrale mit dem Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche, Papst Tawadros II., und danach mit dem Großscheich der Al-Azahar-Moschee, Ahmed al-Tajib, einem der höchsten Geistlichen des sunnitischen Islams. Am Abend ist ein Gespräch mit Vertretern der Zivilgesellschaft geplant. Nichtregierungsorganisationen haben die Kanzlerin aufgefordert, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen, was sie nach Regierungsangaben auch machen wird.

Al-Sisis autoritäre Regierung soll für die Inhaftierung von Zehntausenden Oppositionellen und die systematische Unterdrückung der Zivilgesellschaft verantwortlich sein. Deutsche politische Stiftungen können seit einem Urteil gegen zwei Mitarbeiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 2013 nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten. Hier will Merkel über einen Neuanfang sprechen.

(dpa)