Merkel wirbt für Digitalisierung und lebenslanges Lernen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Digitalisierung vorantreiben und damit zu lebenslangem Lernen ermuntern. Der Staat, so Merkel in ihrem neuen Video-Podcast, könne etwas tun, um Neugierde und Kreativität der Bevölkerung zu stützen - indem er zum Beispiel die gesamte Digitalisierung besser durchsetze.

„Dann werden die Bürgerinnen und Bürger den Wandel in der Technologie auch selber spüren, ältere genauso wie jüngere.” Das mache die Bevölkerung „auch wieder fit für Neues”. Sie freue sich, dass von den Älteren über 70 sehr viele „noch im Internet mitmachen, sich also auch den neuen Technologien stellen”. An diesem Donnerstag spricht die Kanzlerin beim Demografiegipfel der Bundesregierung in Berlin.

