Höchster Gewinn der Firmengeschichteermöglicht Investitionen: Messe Frankfurt auf Rekordjagd

Die Messe Frankfurt ist auf Rekordjagd: Mit einem Spitzenwert beim Gewinn im Rücken steckt das Unternehmen so viel Geld wie nie in neue Bauprojekte, peilt für nächstes Jahr einen neuen Höchststand beim Umsatz an und plant topmoderne Lösungen bei Logistik und Verkehr.

Aber der Reihe nach: Im laufenden Jahr wird der Gewinn auf rund 60 Millionen Euro klettern, nochmals deutlich mehr als 2015 mit 51,8 Millionen Euro. Davon werden in der Regel 13 Millionen an die Gesellschafter ausgeschüttet, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen. Der Umsatz wird mit rund 640 Millionen Euro annähernd stabil bleiben, obwohl im vergangenen Jahr gleich drei große Gastveranstaltungen (Achema, IAA, Buchmesse) für einen enormen Schub gesorgt hatten. Nächstes Jahr solle der Umsatz dann die Marke von 650 Millionen Euro überspringen, kündigte Wolfgang Marzin an, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Dieses Jahr sinkt der Umsatz im Inland leicht auf 392 Millionen, im internationalen Geschäft steigt er minimal auf 249 Millionen (davon wiederum knapp zwei Drittel in Asien); ihre Gewinne macht die Messe zum größeren Teil im Ausland. Trotz des Wahlsiegs von Donald Trump, der protektionistische Schritte angekündigt hatte, plant das Unternehmen in den USA mit anhaltendem Wachstum.

Mehr Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter wuchs binnen Jahresfrist um 120 auf 2364. Mit 92 300 Unternehmen stellen so viele wie nie zuvor bei den weltweit 138 Veranstaltungen der Messe Frankfurt aus, dazu kommen noch 160 Kongresse und Tagungen.

Marzin sagte: „Die Messe hat ihre Kassen gut gefüllt – das hilft uns bei unseren Investitionen ins Portfolio und ins Gelände.“ 2017 kommen erstmals Veranstaltungen in Vietnam und Äthiopien hinzu, in Frankfurt findet die Premiere der „Hypermotion“ statt, einer Schau zur digitalen Transformation im Verkehrsbereich.

Derzeit drehen sich auf dem Messegelände die Baukräne: In die neue Messehalle 12 werden 250 Millionen Euro investiert, für ein Unternehmen dieser Größenordnung eine erhebliche finanzielle Kraftanstrengung. Gleichzeitig wird bis nächsten Sommer der Rundweg über das Gelände, die „Via Mobile“, erweitert. Wenn der Neubau der Halle 12 in knapp zwei Jahren fertig ist, soll die alte Halle 5 abgerissen und neu errichtet werden – damit sollen die Baumaßnahmen dann auf viele Jahre hin abgeschlossen sein.

Dass Aussteller und Besucher möglichst ohne Stau aufs Gelände kommen, dafür sollen von Sommern 2017 an neue Schilderbrücken auch über der Autobahn sorgen – zunächst am Katharinenkreisel („Opel-Rondell“) an der A 648.

Verkehrsleitsystem

„Indem wir unsere Verkehrssteuerung mit den Logistikprozessen effizient vernetzt haben, ist es uns gelungen, eines der fortschrittlichsten Systeme in der Messewirtschaft zu starten“, sagt Messe-Geschäftsführer Uwe Behm. Auch der „normale“ Frankfurter wird das mitbekommen, wenn dieses Verkehrsmanagement mit dem Frankfurter Leitsystem vernetzt wird: 80 Verkehrsschilder und digitale Anzeigetafeln im Umfeld des Geländes sollen Liefer- und Besucherverkehr zielgenau zu den jeweiligen Einfahrtstoren lenken; keinesfalls sollen vom Navi irregeleitete Lastwagenfahrer ziellos durchs Westend kurven. Der Start ist zur IAA im nächsten Jahr geplant, die Kosten von 12 Millionen teilen sich Stadt, Messe und Bund. Kommentar S. 4