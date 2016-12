Migranten auf Lampedusa unzulässig eingesperrt

Flüchtlingskrise Rund-um-die-Uhr-Kontrollen an Autobahn-Grenzübergängen

Bad Reichenhall. Bayerische Polizisten Hand in Hand mit Beamten der Bundespolizei - so laufen künftig die Grenzkontrollen an den großen Autobahnübergängen aus Österreich in den Freistaat ab. Mit einer Hundertschaft hilft Bayern dem Bund. Die Kontrollen gibt es wegen der Flüchtlingskrise. mehr