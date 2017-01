Mindestens zwölf Tote bei Anschlag auf Großmarkt in Bagdad

08.01.2017

Ruhig ist es in der irakischen Hauptstadt Bagdad schon lange nicht mehr. Doch seit die Offensive gegen den IS in Mossul läuft, schlägt die Terrormiliz immer häufiger mit Attentaten zu. Diesmal trifft es einen der größten Lebensmittelmärkte der Stadt.