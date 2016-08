Gefühlte und wirkliche Probleme: Mit Manuela Schwesig auf Wahlkampfreise durch Mecklenburg-Vorpommern

Sechs Tage vor der Landtagswahl steht auf dem Dorfanger von Heinrichswalde – im Nirgendwo zwischen Neubrandenburg und Eggesin, ziemlich genau halbe Strecke – die politische Zukunft. Zumindest der SPD, zumindest Mecklenburg-Vorpommerns, das sie hier gerne kurz „MV“ nennen. Manuela Schwesig, Bundesministerin, unter anderem für Familie und Frauen. Patrick Dahlemann, Landtagsabgeordneter. Carolin Kamke, Bürgermeisterin der knapp 500 Heinrichswalder. Hinten, in der „Heimatstuw“ ist die Vergangenheit zu betrachten, hübsch arrangiert von „Handwerk“ bis „Solidarität“.

1890 hat ein Maurer in Heinrichswalde die erste SPD-Ortsgruppe gegründet, 126 Jahre später arbeitet der 28 Jahre junge Dahlemann daran, die parteilose und ebenfalls sehr junge Bürgermeisterin für den Eintritt zu begeistern. Und die Heinrichswalder und überhaupt den ganzen Wahlkreis 35 – Uecker-Randow I – dafür, ihn in den Landtag zu wählen. Direkt. Über die Liste hat Dahlemann keine Chance. Dabei ist er einer, wie die Sozialdemokratie ihn sich wünschen muss. Überzeugt, überzeugend – und couragiert. Wie er vor gut drei Jahren der NPD auf deren eigener Veranstaltung den Wind aus den Segeln gepustet hat – das hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Und so finden nicht alle in der SPD es klug, dass die Partei lieber die Altgedienten absichert. Vielleicht ahnen sie, dass die Wähler sich fragen könnten, wie das zusammenpasst mit den Versprechungen der Sozialdemokraten: höhere Löhne und bessere Lebensbedingungen gerade für junge Familien. MV ist Abwanderungsland. „Junge Leute“, sagt die Betriebsrätin Heike Gladrow ganz nüchtern, als sie Manuela Schwesig auf deren Wahlkampf-Tour trifft, „wollen Geld verdienen“. In Mecklenburg und in Vorpommern ist das nicht einfach. Landwirtschaft, Tourismus, Gesundheit, soziale Dienstleistungen: In den Bereichen, in denen MV besonders stark ist, sind die Gehälter und die Löhne besonders schwach. „Dafür haben wir nicht studiert!“, erklären beispielsweise dem Chef von Quo vadis e. V. in Neubrandenburg, einem Verein, der sich um gewalttätige Männer kümmert und das einzige Frauenhaus im ganzen Land betreibt, seine Mitarbeiter. Reinhard Marschner zahlt ihnen – auch, weil Schwerin die Zuschüsse seit zwölf Jahren nicht erhöht hat – 35 Prozent unter Tarif. „Die Leute“, klagt Marschner, „laufen uns weg.“

Die Landflucht könnte als Wahlkampf-Schlager durchaus taugen; selbst für eine SPD, die dafür zumindest Mitverantwortung trägt, weil sie seit 18 Jahren den Ministerpräsidenten stellt und mit wechselnden Partnern regiert. Aber es sieht so aus, als würden am Sonntag im Nordosten ganz andere Flüchtende die Wahl entscheiden.

In Heinrichswalde auf dem Dorfanger beispielsweise, werden bei vollen Bänken und durchaus heiterer Stimmung mit der Bundesministerin Kopftuch und Vollverschleierung mit einer Ernsthaftigkeit verhandelt, als zögen täglich Scharen von Burka- und Niqab-Frauen durchs Dorf. In Wirklichkeit traben einzig ein paar Halbwüchsige mit knappstgeschorenem Haar und schwarzen T-Shirts fast unbeachtet vorbei.

Aber die Mecklenburger und die Vorpommern haben ja Augen im Kopf. An jedem dritten Laternenmast können sie NPD-Parolen lesen, in denen Politiker „Bonzen“ genannt werden, und an jeder zweiten Ausfallstraße fällt ihr Blick auf einen knackigen Frauenpo im rosa Tanga, neben dem steht: „Touristen willkommen. Islamisten und Asylbetrüger abschieben.“

Manche Betrachter, auch Betrachterinnen, grinsen sich eins – ob der Plattheit, mit der die NPD auf Stimmenfang geht. Es wird eng für die Rechtsextremen; sie könnten aus dem Landtag fliegen, denn sie haben starke Konkurrenz. Die Frustrierten mit Lust auf Protest flüchten gerade zur AfD. Und wenn Yousef Fejleh erzählt, wie „ein alter Mann“ zu ihm und seinem Bruder Adnan gesagt hat, „ihr müsst nach Hause gehen“ – dann ist klar, woher die 21 Prozent kommen, die aktuell prognostiziert werden. Damit liegt die Petry-Partei gerade noch ein klitzekleines Prozent hinter der CDU der „Wir-schaffen-das“-Bundeskanzlerin.

Yousef und Adnan Fejleh sind Flüchtlinge wie für Angela Merkel gemacht. Der Ältere, 23, hat in Aleppo studiert, der Jüngere war Schüler. In elf Monaten haben sie so gut Deutsch gelernt, dass der 18jährige Adnan ab Montag in Neubrandenburg zum Gymnasium gehen wird; nach dem Abi will er Jura studieren. Yousef hofft auf einen Ausbildungsplatz als Bankkaufmann. Wenn sie Hilfe brauchen, sagt Yousef, kommen sie ins Migrationszentrum der AWO. Dort trifft an diesem Vormittag Manuela Schwesig auf Quo-vadis-Chef Marschner und andere, die haupt- oder ehrenamtlich Neubrandenburg zu einem besseren Ort machen wollen. Mit guten Jobs, gerechten Löhnen, bezahlbaren und ausreichend lange geöffneten Kitas, besseren Schulen. Wenn alles so käme, wäre MV nicht nur landschaftlich ein Paradies.

Die Klemme, in der die SPD ganz grundsätzlich steckt: Redet sie zu viel von den Flüchtlingen, riskiert sie, dass ein Teil ihrer Stammwähler sich vernachlässigt fühlt. Redet sie zu wenig von ihnen, zweifeln die anderen an ihrer Solidarität. In MV versucht die Partei den Konflikt zu lösen, indem sie die Wahl auf die Ministerpräsidenten-Frage zuspitzt: Erwin Sellering? Oder Lorenz Caffier?

Für die CDU sind die Antworten – 64 zu 18 Prozent laut jüngstem ZDF-Politbarometer – ihr zweitgrößtes Problem. Noch riesiger türmt sich die Frage auf: Wie kriegen wir die AfD in den Griff? Falls überhaupt. Nicht ausgeschlossen, dass Spitzenkandidat Leif-Erik Holm mehr Abgeordnete in den Landtag mitbringen wird als Caffier, derzeit Innenminister. Was das für MV bedeuten würde – und für die Regierungsbildung in Schwerin? Bei der SPD wissen sie das auch nicht. Koalitionsentscheidungen, sagt Manuela Schwesig, stellvertretende Bundesvorsitzende, treffe man sinnvollerweise erst nach der Wahl. Aber es könnten den Genossen die Partner ausgehen, zumindest für Zweierbündnisse. Die Caffier-Strategie, der AfD – zumindest verbal hinterherzuziehen, war im März anderswo kein Erfolg. Dass die Grünen die fünf Prozent wuppen, ist nicht sicher. Und die Linken stehen bei minus fünf, verglichen mit ihren 18,4 Prozent von 2011; die Protestkarawane ist weitergezogen. In Heinrichswalde scheint sie noch nicht angekommen zu sein. Länger als um Burkas geht es dann doch um Löhne und Kita-Gebühren und wie die Höhe der einen nicht zu jener der anderen passt. Und die Heinrichswalder wundern sich dann doch ein bisschen, warum sie auf einmal so spannend sind für die Republik.