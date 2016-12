Anschlag in Berlin: Mitten ins Herz: Berlin versucht, sich am Tag danach etwas zu sammeln

Zwölf Tote und ein halbes Hundert Verletzte: ein Attentat. Das allein ist sicher am Tag, nachdem ein Dreißigtonner in einen Weihnachtsmarkt gelenkt wurde. Im einen Zentrum Berlins bemühen sich Politiker und Ermittler um Transparenz, wo alles noch undurchsichtig ist. Im anderen versucht die Stadt, Haltung zu bewahren.

Am Anfang steigt der Verstand einfach aus. Kann nicht sein. Geht gar nicht. Dreimal die Woche, mindestens, fährt Peter die Kantstraße lang, auch er kommt aus Richtung Westen, er kennt die Ecke genau. Geht nicht, hat Peter gedacht, Montagabend, als die ersten Nachrichten auf seinem Smartphone aufploppten. Dass ein Lastzug in den Weihnachtsmarkt gefahren sei, da wo die Kant in die Budapester mündet.

Wo die Kant also auf die Budapester trifft, wird es eng, schon lange, weil sich auf der rechten Spur Baucontainer türmen. Autos müssen links um sie herum, dann ein bisschen rechts, dann in eine Linkskurve, dann an der Ampel rechts abbiegen.

Am Montagabend um 20.01 Uhr ist der Lastzug mit dem polnischen Kennzeichen GDA 0815 geradeaus weitergefahren. Er hat, fünfzig Meter oder achtzig, niedergewalzt, was ihm im Weg war: Weihnachtsbaum. Marktbuden. Und Menschen. Am Dienstagmorgen sagt Peter, er hat erst im dritten Anlauf begreifen können, wie der Fahrer das gemacht hat. Geradeaus hinein in den Weihnachtsmarkt. Falls Berlin, dieses Knapp-Vier-Millionen-Ding, überhaupt für ein Ganzes genommen werden darf, dann versucht Berlin an diesem Morgen zu begreifen. Und es sträubt sich sein Hirn.

Katja, die Lehrerin, hat abends noch den Direktor angerufen und um eine Konferenz gebeten, vor dem Unterricht. Man müsse sich Antworten überlegen, gemeinsame. Denn die Kinder würden doch fragen.

Keine Antworten

Morgens um sechs, zehn Stunden nachdem die Polizei erst einen Streifenwagen zum Breitscheidplatz geschickt hat, dann zehn und sich schließlich – zusammen mit Feuerwehrleuten und Notärzten und Rettungssanitätern – 550 Beamte kümmerten, um Verletzte und Tote und Zeugen und das ganze Chaos rundum, um den Mann, den einige weglaufen sahen und den Fahrer des Lastzuges nannten, morgens um sechs gibt es keine Antworten. Nicht einmal eine.

Nachts um Viertel nach neun gab es einen Tweet, einen von Tausenden, in dem stand: „Es sind Merkels Tote.“ Der Autor ist der Lebensgefährte der AfD-Chefin Frauke Petry. In Charlottenburg, dem Bezirk, in dem der Breitscheidplatz liegt, glaubt morgens um sechs niemand von einem guten Dutzend Berlinern an diese Zuordnung. Aber alle glauben, dass viele andere das mit Merkels Toten glauben werden. Es ist ein hässlicher Morgen, erst gegen acht verwandelt sich das Dunkel in ein nebliges Grau, die Kälte ist feucht. Einmal quer durch die Republik sagt der amtierende Chef der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon, ein Wort wie einen Schuss. „Kriegszustand.“ Vielleicht fühlt sich, was aus Berlin an Nachrichten ins Saarland dringt, dort so an. Berlin selbst ist nicht im Krieg. Berlin ist getroffen. Und matt.

Auf den Bahnhof Friedrichstraße, in die S-Bahn zum Zoo, auch über den Hardenbergplatz hat sich das Erschrecken gesenkt wie ein alles Laute und Heitere wegdämpfendes Tuch. Das einzige, was sich Richtung Breitscheidplatz lebhaft bewegt, sind ein paar Flatterbänder der Polizei. Hinter Absperrgittern und Polizisten und noch einmal Gittern zeigt eine Marktbude ihr halb aufgerissenes Dach – als hätte ein Orkan sie getroffen. Und vielleicht ist das kein dummes Bild. Es gibt Warnungen, wenn sich Stürme entwickeln. Und wenn man Glück hat, dann drehen sie ab. Aber wenn nicht, kann man ihnen nicht entfliehen. Gegenüber vom „Zoo-Palast“, dem großen Filmtage-Kino, liegen Blumen auf dem Gehweg und Kerzen stehen dazwischen, dazu ein kleines Schild „Give peace a chance“ und ein großes „The light is stronger than the darkness“. Es passt zu Berlin, dass die Mahnung, dem Frieden eine Chance zu geben, auf Englisch ist und auch die Verheißung, dass das Licht stärker ist als Dunkelheit.

Nirgendwo war Deutschland amerikanischer als hier in West-Berlin, das nach 1990 sehr schnell einen neuen Namen bekam, „der alte Westen“. Und hier, neben der Gedächtniskirche dieser mörderische Schlag. Er hat den alten Westen ins Herz getroffen. Mitten hinein.

Anschlag auf die Freiheit

Um elf sagt die Kanzlerin, „dies ist ein sehr schwerer Tag“. Um eins sagt der Regierende Bürgermeister, „das ist ein Anschlag auf unser aller Freiheit“. Und „es hätte jeden treffen können“. Aber „es“ hat, in Wahrheit, jeden getroffen. Jeden im alten Westen. Auch wenn nicht heraus ist, was „es“ genau ist.

So wenig wie am Nachmittag heraus ist, ob der Mann, der zwei Kilometer vom Attentats-Ort entfernt in der Nacht festgenommen wurde, der Attentäter ist. Ein Pakistani. In der Silvesternacht als Flüchtling über Passau nach Deutschland gekommen. Seit Februar in Berlin. Unterkunft im alten Flughafen Tempelhof. Bei einer Durchsuchung nachts um drei hat man dort sein Handy gefunden. Zwölf Stunden später ist der Generalbundesanwalt aus den Daten daraus nicht klug geworden. Aber er lässt die Abteilung Terrorismus ermitteln.

Für die Politik ist das die Frage der Fragen: Hat der Terror Berlin erreicht? Für die Verletzten, die Angehörigen der Toten, für die Weihnachtsmarktbummler, die mit dem Schrecken davongekommen sind – und ihn mit sich nehmen und tragen müssen – ist das keine Frage.

Natürlich ist Terror, was sie erleben. Es geht darum, ob organisierter, politischer, islamistischer oder welcher sonst. In der Gedächtniskirche, die vom Herzen des alten Westens vielleicht das Sinnbild ist mit ihrem alten zerbombten Turm und dem neuen daneben, liegt nach dem Attentat das Kondolenzbuch. Darüber hängt, wie immer seit die neue Kirche vor 55 Jahre öffnete, der Auferstehungschristus, ein Jesus mit Gottvatergesicht: erschöpft und zugleich kraftvoll, klar – und wissend.

Es stehen, an diesem Vormittag, die Menschen vor dem Buch und unter dem Christus. Viele. Draußen sucht Berlin seinen Takt. Und weiß nicht, wie ihm geschieht.

