Interview: Mobilitätsforscher Stephan Rammler über den Verkehr der Zukunft

Herr Rammler, warum ist Deutschland in einer Zeit, in der die Zukunft der Mobilität immer mehr im Fokus steht, noch ein traditionelles Autoland?

STEPHAN RAMMLER: Das Auto wurde in Deutschland erfunden und im Rahmen der Massenmotorisierung nach dem 2. Weltkrieg erreichte es quasi einen Kultstatus. Mittlerweile sind rund 46 Millionen Autos auf unseren Straßen unterwegs. Autos werden in Deutschland nicht nur gekauft, wie in der Schweiz, sondern auch sehr häufig genutzt. Und es gibt Regionen bei uns, die vollkommen abhängig von der Autoindustrie sind. Insofern kann mit Fug und Recht vom Autoland Deutschland gesprochen werden.

Was muss sich also ändern, damit die neuen Wege der Mobilität in Deutschland beschritten werden können?

RAMMLER: Wenn alle so weiter- machen wollen wie bisher, muss sich gar nichts ändern. Wer aber etwas gegen den Klimawandel tun will, der muss für eine nachhaltige Mobilität sorgen.

Wie kann diese Nachhaltigkeit erreicht werden?

RAMMLER: Eine nachhaltige Mobilität macht integrierte Verkehrskonzepte erforderlich. Das heißt im Klartext, dass diese Konzepte auf alle Verkehrsträger zurückgreifen. Natürlich müssen hier die unterschiedlichen Erfordernisse zwischen Stadt und Land beachtet werden. Letztlich führt kein Weg an den leistungsfähigen Massenverkehrsträgern, die digital vernetzt sein müssen, vorbei. Derzeit werden die Verkehrsströme zwischen 60 und 70 Prozent mit dem Auto abgewickelt. Das könnte sich mit den nachhaltigen Verkehrskonzepten ändern. Im kalifornischen Silicon Valley und in China beherrscht man diese Modelle langsam schon besser. Die Deutschen müssen in dieser Hinsicht noch Kompetenzen aufbauen.

Kann die Politik hier die Weichen stellen?

RAMMLER: Die Politik traut sich aber nicht, das zu tun. Unsere Mobilitätsmärkte sind verzerrt und immer noch auf das Auto abgestellt. Problematisch finde ich auch, dass es immer noch eine Dieselsubventionierung von staatlicher Seite gibt. Und die Autobauer subventionieren den Verkauf ihrer Dieselfahrzeuge. Weiter sollte die Politik endlich den Einstieg in einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Pendlerpauschale in Angriff nehmen.

Werfen wir einen Blick auf die Konsumenten. Müssen diese auch ihr Verhalten ändern?

RAMMLER: Das Konsumverhalten muss sich gar nicht so viel ändern. Die Menschen sollten aber davon überzeugt werden, ein Elektroauto zu nutzen. Absurd finde ich es, dass heute die Fahrzeuge immer noch als Universalfahrzeuge konzipiert sind. Sie sind groß, haben viel PS und können hervorragend beschleunigen. Diese Vorzüge nutzen diese Autos dann in 90 Prozent der Fälle in den Innenstädten nicht und nur vielleicht ein-, zweimal im Jahr für Urlaubsfahrten. Die Verantwortlichen wären besser beraten, die Bahnsysteme zu optimieren und Elektroautos zu fördern. Bei letzteren kommt es dabei nicht in erster Linie auf die Optimierung der Reichweite an, denn die muss beispielsweise im Stadteinsatz nicht groß sein. Im ländlichen Raum müssen in den Fahrzeugen dann andere E-Motor-Techniken zum Einsatz kommen, die längere Distanzen zulassen.

Können die neuen Mobilitätskonzepte zu Massenentlassungen in der Automobilindustrie führen?

RAMMLER: Nicht die neue Mobilität wird zu den großen Verwerfungen auf den Arbeitsmärkten der Autoindustrie führen. Was zum eigentlichen Beschäftigungskiller in der Branche wird, ist die fortschreitende Automatisierung der Produktion und die Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland. Alle andere Behauptungen sind Teil einer Debatte, die von neuen und nachhaltigen Mobilitätskonzepten nichts wissen will.

Lassen Sie uns in die Zukunft schauen und verraten Sie uns, wie es um die Mobilität in 20 Jahren bestellt sein wird?

RAMMLER: Ein Blick auf China verrät uns, welchen Weg die neue Mobilität nehmen wird. Der Elektromobilität wird die Zukunft gehören. Auch wir müssen uns in diese Richtung bewegen. Machen wir aber so weiter wie bisher, dann sitzen wir auch noch in 20 Jahren so in den Autos wie heute. Letztlich wird eine nachhaltige Mobilität nur dann gelingen, wenn alle Marktpartner an einem Strang ziehen. Angefangen von den Autoherstellern über die Politik bis hin zu den Verbrauchern.