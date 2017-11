Müller: Generationswechsel in CSU nur im „Miteinander”

IS reklamiert Angriff auf Kabuler TV-Sender für sich

Kabul. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf den großen afghanischen TV-Sender Schamschad für sich reklamiert. In einer Meldung über die üblichen Kanäle im Internet hieß es, Kämpfer des IS hätten etwa 20 Menschen getötet, darunter Schutzpersonal und Angestellte ... mehr