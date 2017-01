NRW-Landtag debattiert über Fall Amri

Britische Regierung benötigt für EU-Austritt die Zustimmung des Parlaments Hohe Hürde für Brexit

London. Die Regierung muss das Parlament befragen, bevor der Austrittsprozess in Gang gesetzt werden kann. Das entschied gestern das Oberste Gericht in Großbritannien. Premierministerin Theresa May will dennoch am Zeitplan festhalten und den Brexit-Prozess Ende März starten. mehr