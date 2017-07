Nach G20-Ende: Neue Zusammenstöße in Hamburg

Nach dem Ende des G20-Gipfels hat sich die Lage im Hamburger Schanzenviertel erneut zugespitzt. Die Polizei setzte mehrere Wasserwerfer ein, um Sitzblockaden aufzulösen.

Die Beamten wurden mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen. Umstehende beleidigten die Polizisten. Auch mehrere Böller wurden geworfen.

In der Schanze haben sich wieder Hunderte versammelt. Die Polizei sprach von etwa 600 Menschen, die sich auf dem Neuen Pferdemarkt und in der Straße Schulterblatt aufhielten, wo es am Vorabend zu den Krawallen gekommen war.

Am Rande des Schanzenviertels sind mehr als 30 schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei aufgezogen. Die Feuerwehr rief dazu auf, Rettungskräfte durchzulassen, da am Pferdemarkt und in der Lippmannstraße Verletzte versorgt werden müssten.

