Nach der Wahl ist vor Jamaika

Also, was soll man sagen zu Jamaika? Vielleicht, dass es seit Sonntag nicht bloß an der Spree liegen soll, sondern auch irgendwie an der Leine, zumindest in der Wahlabend-Fernsehtheorie. Dass Stephan Weil, der Sozialdemokrat und unbestreitbare Sieger des Niedersachsen-Entscheids, keinen Lachkrampf bekam, lag wahrscheinlich daran, dass er auch so genug zu lachen hatte. Für den Moment.

In Berlin macht der Gedanke an Jamaika niemanden fröhlich. Zumindest nicht öffentlich. FDP und Grüne haben genug damit zu tun, einerseits zu behaupten, dass sie die Aussicht darauf kein bisschen lockt. Und zugleich, andererseits, auszutüfteln, wie sie aus dem schwarz-gelb-grünen Risikotrip den maximalen Profit herausschlagen können.

Kein einfacher Job

Die Union vertreibt sich die Zeit lieber damit, auch den allerletzten Gutgläubigen zu beweisen, dass es sie in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern nur eine Partei namens CDU und eine andere namens CSU, die eigentlich nach München gehört und nur zu einem kleineren Teil nach Berlin, was sie durch möglichst großes Aufhebens wettzumachen versucht. Das ist viel zu kompliziert, um erheiternd zu sein.

Und dann ist da noch Angela Merkel. Sie ist so etwas wie die Expeditionsleiterin. Kein einfacher Job, schon weil zu ihm gehört, alle Teilnehmer zum Ziel zu bugsieren und sie, egal was geschieht, bei Laune zu halten. Angela Merkel tut manchmal so, als amüsierte sie sich – und zwar exakt dann, wenn sie in Wahrheit irgendetwas zwischen genervt und stinksauer ist.

Montag beispielsweise. Von Morgens an stänkern die Münchner Richtung Kanzleramt, dass es eine Art hat. „Der bundesweite Trend der Unzufriedenheit ist nicht gestoppt“, kommentiert Generalsekretär Andreas Scheuer das klägliche CDU-Resultat in Niedersachsen. Dann preist der neue Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Österreich, wo die Nationalratswahl beweise, „dass Wahlen Mitte-Rechts gewonnen werden können“. Und schließlich befindet Horst Seehofer, die Union müsse sich in den Jamaika-Verhandlungen „inhaltlich klar als bürgerlich-konservative Kraft positionieren“.

Merkel giftet zurück

Mittags dann giftet Merkel, die partout keinen Rechtsruck will, zurück und wirft der CSU unmissverständlich vor, ihre Flüchtlingspolitik mieszumachen; kaum verhohlen schiebt sie den Bayern die Verantwortung für die Wahlschlappen zu: „Wenn wir den Eindruck erwecken sollten, dass sich zwischen 2015 und heute nichts getan hat, brauchen wir uns nicht zu wundern.“

Wer da nicht begreift, dass den Weg nach Jamaika jeder allen Anderen schwer machen wird und bitter, ganz besonders aber die CSU der Kanzlerin und umgekehrt – der kann nicht recht bei Trost sein. Und mögen FDP und Grüne sich mit zunehmender Lust besticheln, mögen sie hinter allenfalls halb vorgehaltenen Händen schon längst präventive Schuldzuweisungen aus den Hinterzimmern ins Regierungsviertel sickern lassen, für den Fall, dass Jamaika sich als unerreichbar erweist: Dass zwischen CDU und CSU und Kanzlerin alles noch viel ärger ist – kann und darf sie weder ruhiger machen noch schadenfroh. Denn Jamaika wird mit jedem Tag die Steigerung dessen, was die Kanzlerin so liebt: alternativloser.

Die SPD wäre allenfalls um den Preis des Sturzes von Martin Schulz in eine dritte Koalition mit der Union zu locken; es gibt Genossen in Berlin, die das riskieren würden – aber nicht genug für einen Putsch. Eine Minderheitsregierung hat Merkel schon 2013 gescheut – bei ungleich komfortablerer persönlicher und Welt-Lage. Und bliebe am Ende nur eine erneute Bundestagswahl, kämen die AfDisten vor Lachen drei Wochen nicht in den Schlaf.

Alles höchst kompliziert also, wenn es heute, Schlag zwölf, losgehen wird mit dem Sondieren. CDU, CSU, FDP zuerst, viereinhalb Stunden später tauschen die Grünen mit den Liberalen den Platz. Donnerstag dann tagt Gelb-Grün, Freitag trifft man sich erstmals in ganz großer Besetzung.

CSU denkt an 2018

Irgendwann zwischen Sonntagabend um sechs und Montagmittag um eins muss der Kanzlerin klargeworden sein, dass mit ihrem Zögern und Zaudern und Hoffen auf einen Niedersachsen-Erfolg nichts einfacher geworden ist für sie, im Gegenteil. FDP und Grüne zeigen mit spitzen Fingern auf die CSU – für die Jamaika seit Montag nur noch ein Zwischenstopp ist. Ihr großes, ihr wichtiges Ziel ist die Landtagswahl 2018 – und die Verteidigung ihrer absoluten Mehrheit. Das bestimmt Taktik, Strategie, einfach alles, was in München ersonnen und geplant wird.

In Jamaika, beispielsweise, wollen sie drei Ministerien beziehen: Entwicklung, Innen – und, ganz wichtig, ein Sozial-Ressort. „Was die CSU kann“, heißt es, „und was andere nicht so gut können.“ Gerd Müller also soll bleiben, Joachim Herrmann nach Berlin kommen – aber wer ist der oder die Dritte?

Der Parteivorsitzende gehöre in die Hauptstadt, hatte Horst Seehofer vor ein paar Monaten dekretiert. Niemand weiß, ob das noch gilt. Niemand, wer CSU-Chef ist, falls Jamaika überhaupt erreicht wird, vor Weihnachten, wie die Optimisten hoffen, oder kommendes Jahr. Niemand, wie die Kanzlerin reagieren würde, wenn vielleicht Seehofer selbst nach Berlin zurückkehrte. Also, was soll man sagen zu Jamaika?