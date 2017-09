Bundestag: Nach der ersten Schockstarre verfolgen CSU-Chef Seehofer Rücktrittsforderungen

Wolfgang Kubicki kann ein brillanter Ironiker sein. Er ist aber ebenso gut darin, mittelkleine bis große Gemeinheiten wie Scherze klingen zu lassen, obwohl er sie absolut genauso meint, wie er sie sagt. Am Tag nach der Bundestagswahl nennt Kubicki, der stellvertretende Vorsitzende der FDP und frisch gewählte Bundestagsabgeordnete, die CSU „eine eigenständige bayerische Regionalpartei mit Auswirkungen nach Berlin“ und behauptet, dass er sich über deren „seelische, intellektuelle und sonstige Befindlichkeit keine Gedanken“ mache. Kubicki überlässt es dem Publikum, wie ernst es ihn nehmen will.

Tags darauf kommen die Auswirkungen höchstpersönlich an in der Hauptstadt. Und wieder zieht Horst Seehofer, der Chef der kleinsten gerade und – wie es aussieht – auch weiterhin regierenden Partei große Aufmerksamkeit auf sich. Dabei ist sein Programm eigentlich Routine: Gastspiel in der ersten Sitzung der Landesgruppe mit Wahl ihres Vorsitzenden, danach selbiges in der Unionsfraktion. Aber seit dem Debakel vom Sonntag, seit dem Abschmieren von der knappen absoluten Mehrheit auf gerade mal noch gut ein Drittel der Zweitstimmen – seitdem ist nichts mehr Routine bei den Christsozialen. Und erst recht nicht für Seehofer.

Nichts Großes, vorerst

Weil die allgemeine Schockstarre sich zu lösen beginnt, begleiten ihn die ersten Rücktrittsforderungen nach Berlin. Nichts Großes vorerst, ein paar Kreis- und Bezirksfunktionäre, dazu der Landtagsabgeordnete Alexander König, der längst gerne sehr viel mehr wäre als er bei Seehofer werden darf. Aber gerade Seehofer weiß, wie schnell ein Zündler einen Brand entfachen kann. Montagabend hat er im Bayerischen Fernsehen vom Rückhalt der Partei gesprochen. Und angefügt: „Das kann sich jeden Tag ändern.“

Nicht am Dienstag, scheint es, nicht in Berlin. Die Landesgruppe macht mit 43 von 46 möglichen Stimmen Alexander Dobrindt zu ihrem Vorsitzenden. Das ist bemerkenswert. Dobrindt hat seine bisherige Karriere – als hoch erfolgreicher Generalsekretär, als fleißiger, aber schlecht angesehener Verkehrsminister und als Sprecher der CSU-Minister in Berlin – bei Seehofer gemacht; und Seehofer hat ihn auch der Landesgruppe vorgeschlagen. Die achtet eigentlich auf größtmögliche Unabhängigkeit von der Münchner Zentrale – und wählt sich ihre Anführer selbst aus.

Mindestens müsste also Gemaule laut geworden sein rund um Dobrindts Kür. Ist aber nicht. Und auch die Zahl derer, die gern hinter vorgehaltener Hand ein paar Gehässigkeiten loswerden wollen, ist diesmal sehr klein. Die CSU, zumindest in Berlin, so ist das zu verstehen, braucht ihre Kraft für Wichtigeres.

Eventuell erinnern sich manche der Älter- und Altgedienten noch, wie es ausgehen kann, wenn man ein Jahr vor der Landtagswahl den Spitzenmann aus allen Ämtern putscht. 2008 sackte die CSU bei der ersten Nach-Stoiber-Wahl von 60,7 auf 43,4 Prozent – und verlor die absolute Mehrheit.

Wofür steht das S?

Mindestens Seehofer kann das nicht vergessen haben; der Absturz der Partei war der Beginn seines Aufstiegs. Was ihm aber offenbar irgendwie entfallen sein muss in den neun Jahren als Vorsitzender und Ministerpräsident ist das alte Erfolgsrezept der CSU. Seit Sonntag sagt er, wo er geht und steht, „eine der Erfahrungen aus dem Wahlkampf“ sei, dass „die Lebensrealitäten der Menschen im Alltag“ für ihre Wahlentscheidung „doch sehr, sehr dominant sind“. Übersetzt heißt das: Die CSU, ganz sicher aber ihr Chef, hatte vergessen, wofür das S im Parteinamen steht. Es ergibt sich da eine Parallele, die Seehofer nicht gefallen kann: So wie er Merkel und ihrer CDU gerade ein Defizit beim Konservativen vorhält, bescheinigen die Wähler ihm eines beim Sozialen. So wie die CSU sich versteht, ist das ein Maximalversagen. Und Rücktrittsgrund.

Und doch: Die wirklich Wichtigen und Einflussreichen schweigen. Selbst einer, der für Seehofer seit Jahren tiefe Enttäuschung pflegt, sagt: Falls sich im Münchner Landtag noch weitere Rücktrittsforderer finden sollten – „dann müsste man die schon dringend darum bitten, dass die unsere Lage in Berlin ein bisschen beachten“.

Die ist nicht kommod, für die gesamte Union nicht, definitiv. Rudelweise kommen am Nachmittag CDU-Abgeordnete in die Fraktionssitzung, die schwer und akut an massivem Stimmen- und Prozente-Entzug leiden. Zwar gibt es keine laute Kritik an der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden; aber es ist Enttäuschung zu spüren über Angela Merkels Reaktion vom Montag, die auf die Frage „Was haben Sie falsch gemacht?“ antwortete: „Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anderes machen müssten.“ Aufmerksamen Zuhörern ist nicht nur ihr verallgemeinerndes „wir“ in die Ohren gefahren.

In der Endlosschleife

Seehofer, der seit Sonntagabend wie in einer Endlosschleife wiederholt, es dürfe „kein Weiter-so“ geben, hat der Landesgruppe von Telefonaten mit Merkel berichtet. Darin habe er „Rücksicht“ gelobt – und eingefordert: Bis zur Niedersachsen-Wahl wolle er sich zurückhalten – ab dann aber solle die Kanzlerin dran sein. Die Forderungen sind seit Montag bekannt und lesen sich wie eine Defizit-Liste des Merkel-Wahlkampfs: Rente, Pflege, bezahlbares Wohnen, Sozialthemen überhaupt, ergänzt um die Seehofer-Klassiker Obergrenze und Familiennachzug für Flüchtlinge. Alles hört sich so an, als werde der schwierigste Merkel-Partner auf dem Weg nach Jamaika weder die FDP sein noch die Grünen.

Eine „Nichtauseinandersetzung mit dem, was gefühlt wird“ von den Wählern, hat Dobrindt erkannt, wann auch immer. Ob er damit allein auf die Kanzlerin zielt, sagt er nicht. Die drückt später, zur Begeisterung von maximal drei Vierteln der Fraktion, Volker Kauder erneut als Vorsitzenden durch, „mein Freund“ sagt der zu Dobrindt, „mein Freund“, sagt Dobrindt zurück.

Aber Stunden zuvor hat er allen Merkelschen die Arbeitsgrundlage erklärt: Man werde fortan „klar und direkt und konservativ formulieren“. Und: „Die CSU und die Landesgruppe sind kein 16. Landesverband der CDU, sondern eine eigenständige politische Kraft.“ Nicht einmal Wolfgang Kubicki darf das für Ironie halten.