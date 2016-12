Nach heftigen Protesten: Venezuela gibt Bargeld wieder frei

Boliviens Präsident Morales will vierte Amtszeit

La Paz. Boliviens Präsident Evo Morales will trotz eines Verbots durch die Verfassung für eine vierte Amtszeit kandidieren. Am Samstag beschloss Morales' sozialistische Partei MAS, ihn 2019 erneut in das Rennen um die Präsidentschaft in dem Andenstaat zu schicken. mehr