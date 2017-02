Nato-Debatte: Gauck für neues Drei-Prozent-Ziel

EU-Abkommen mit Afghanistan soll Abschiebungen erleichtern

München/Berlin. Darf Deutschland nicht anerkannte Asylbewerber aus Afghanistan in ihre Heimat zurückschicken? In ein Land, in dem der Terror wütet. Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung sieht das kritisch. Und die Europäische Union schafft eigene Fakten. mehr