Nato erwartet neuen US-Verteidigungsminister in Brüssel

Angst um Arbeitsplätze Peugeot greift nach Opel: Zittern in Rüsselsheim

Frankfurt. Nach Milliardenverlusten in den vergangenen Jahren zieht der US-Autoriese General Motors nun die Reißleine und will seine Europa-Tochter Opel und Vauxhall abstoßen – nach 88 Jahren. Der französische Autokonzern PSA Peugeot Citroën ist an einer Übernahme interessiert. mehr