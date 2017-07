Neue Eskalation am Golf? Ultimatum an Katar läuft ab

02.07.2017

Geht die Eskalation am Golf in eine neue Runde? Nach dem Ablauf eines Ultimatums könnten Saudi-Arabien und seine Verbündenten von Montag an neue Sanktionen gegen Katar beschließen. Das Emirat äußert sich deutlich zu den Forderungen seiner Nachbarn.