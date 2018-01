Minister ausgetauscht: Neue Namen, alter Kurs: die Regierungsumbildung in Polen

Nach dem Wechsel an der Regierungsspitze im Dezember tauschten die Nationalkonservativen in Polen kürzlich auch einige Minister aus. Das neue Team soll die Entscheidungsträger der Europäischen Union besänftigen. Doch an der Grundausrichtung der polnischen Regierung wird sich dadurch nicht viel ändern. Eine Analyse.

Auf den ersten Blick gab es aus der Sicht der Nationalkonservativen keinen Anlass für die tiefgreifenden Änderungen in der polnischen Regierung. Bei den Umfragen liegt die Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) von Jaroslaw Kaczynski konstant bei mehr als 40 Prozent – und damit weit vor der schwächelnden Opposition, sodass derzeit nichts auf einen Wechsel bei den Wahlen in zwei Jahren hindeutet. Lediglich außenpolitisch musste die polnische Regierung immer wieder Rückschläge hinnehmen – das eingeleitete Sanktionsverfahren wegen Gefährdung der Rechtstaatlichkeit sowie der Streit um die Abholzung des Bialowieza-Urwaldes haben das deutlich vor Augen geführt. Aber auch innenpolitisch macht die Regierungsumbildung durchaus Sinn: Durch die Demission der umstrittensten Minister wurde der Opposition zusätzlich der Wind aus den Segeln genommen. Nicht zuletzt spielten auch innerparteiliche Reibereien eine Rolle.

Das fängt bei Antoni Macierewicz an. Der geschasste Verteidigungsminister befand sich im Dauerclinch mit Präsident Andrzej Duda, der in seiner Funktion formal auch Oberbefehlshaber der polnischen Armee ist. Dabei ging es in erster Linie um personelle Entscheidungen. Duda warf Macierewicz in diesem Streit „Stasi-Methoden“ vor und verweigerte die Nominierungen der Generäle. Vieles deutet darauf hin, dass seine Entlassung ein Deal zwischen Duda und Kaczynski war: der Kopf Macierewiczs gegen die Absegnung der Justizgesetze, gegen die er noch im Sommer 2017 Vetos eingelegt hatte. Doch auch für Kaczynski wurde Macierewicz mehr und mehr zu einer Last: Dessen Ermittlungen zur Aufklärung des Flugzeugabsturzes von Smolensk im April 2010 mit führenden polnischen Politikern an Bord sollten ein Attentat beweisen, wurden angesichts fehlender Beweise aber zunehmend grotesk. Die Modernisierung der polnischen Armee stockte, es gab viele Indizien für Verbindungen seines Umfeldes zu russischen Geheimdiensten. Nicht zuletzt stand Macierewicz für das Protegieren seines 27-jährigen Mitarbeiters lange in der Kritik.

Dennoch gilt Macierewiczs Entlassung in Polen als eine große Überraschung, da er zum einen ein langjähriger Weggefährte Kaczynskis und zum anderen ein Liebling des Paters und Medienunternehmers Tadeusz Rydzyk ist, der als Eigentümer eines national-katholischen Radiosenders und einer Fernsehstation einen bedeutenden Platz im öffentlichen Diskurs einnimmt. Der bisherige Innenminister und Mariusz Blaszczak folgte auf Macierewicz. Dessen Platz nahm mit Joachim Brudzinski ein weiterer enger Vertrauter Kaczynskis ein.

Außenminister Witold Waszczykowski war der nächste, dessen Kopf bei der Regierungsumbildung rollte. Da ihn sein Amt sichtbar überforderte, stand sein Name ganz oben auf der Streichliste. Waszczykowski wird vielen in erster Linie für seine Böcke in Erinnerung bleiben, etwa als er von dem nichtexistierenden Land „San Escobar“ sprach. Das markenteste Beispiel seiner Erfolglosigkeit war die Abstimmung über die Bestätigung von Donald Tusk als EU-Ratspräsident, das mit einem Ergebnis von 1:27 gegen die polnische Regierung endete.

Auch Jan Szyszko – ein weiterer Rydzyk-Liebling – stand für den Konflikt mit der Europäischen Union. Erst die Androhung von satten Geldstrafen seitens der Europäischen Kommission führte zur Beendigung der Abholzung des Bialowieza-Urwaldes. Der ebenfalls geschasste Gesundheitsminister Konstanty Radziwill war wiederum nicht in der Lage, den Konflikt mit dem streikenden medizinischen Personal dauerhaft beizulegen. Aufgrund dieser Rochaden braucht die Opposition einen neuen Anlauf, um Nadelstiche gegen die umgebildete Regierung zu setzen.

Morawiecki und sein Team sollen aber vor allem auf der internationalen Bühne ein besseres Bild abgeben. Dem auslandserfahrenen Regierungschef und dem neuen Außenminister Jacek Czaputowicz – einem in der breiten Öffentlichkeit wenig bekannten Hochschulprofessor – wird diese PR-Kampagne eher zugetraut als seinen hölzern wirkenden Vorgängern. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Regierung etwa bei der kürzlich beschlossenen Justizreform zurückrudern würde. Czaputowicz betonte diese Woche vor dem EU-Außenministertreffen in Brüssel, dass Polen die Reformen realisieren werde. Man fühle sich im Streit mit Brüssel ungerecht behandelt, dabei sei die Justiz reformbedürftig, so die Argumentation. Im Unterschied zu seinen Vorgängern kündigen Morawiecki und Czaputowicz immerhin Gesprächsbereitschaft an und verzichten auf einen verbalen Konfrontationskurs. Mehr Spielraum lässt ihnen ihr tatsächlicher Vorgesetzter Jaroslaw Kaczynski nicht.