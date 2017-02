Provokative Kampagne der Umweltministerin: Neue „Bauernregeln“ stehen am Pranger

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hält trotz Kritik an ihrer Bauernregeln-Kampagne für eine umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft fest. Man sehe keinen Anlass, die Aktion mit Plakaten und im Netz zu beenden, hieß es aus dem Hendricks-Ministerium. Bei der Kampagne gehe es um „Fehler im System“. Niemand solle persönlich angegriffen und auch kein Berufsstand diffamiert werden. Bauernregeln wie „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“, hatten unter anderem Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) und den Bauernverband erzürnt. Auch der Hessische Bauernverband zeigte sich sehr ungehalten über die Kampagne der Umweltministerin. „Damit wird eine ganze Berufsgruppe, nämlich die Landwirte, diffamiert. Und das wird noch mit Steuergelder bezahlt“, wettert Bernd Weber, Sprecher des Verbandes. Mit diesem „Frontalangriff auf die bäuerliche Landwirtschaft“, so Weber weiter, würde Hendricks die Landwirte als Umweltvergifter und Tierquäler der Nation darstellen. In der Tat gebe es im Münsterland und Niedersachsen große Agrarbetriebe, aber das habe mit den deutlich kleineren landwirtschaftlichen Strukturen in Hessen nichts zu tun.

Nach Ansicht von Weber hätten die hessischen Bauern eine „ureigenes Interesse“ daran, ihre Böden immer gut zu bewirtschaften. „Schließlich wollen sie ja ihren landwirtschaftlichen Betrieb an die nächste Generation übergeben“, so Weber. Auch für Miriam Preiss ist die Hendricks-Kampagne unverständlich. „Ich finde das nicht in Ordnung, was Frau Hendricks tut“, sagt die Usinger Landwirtin, die in der ehemaligen Taunus-Kreisstadt den Stockheimer Hof bewirtschaftet. Preiss vermutet, dass Hendricks „noch nie auf einem Bauernhof gewesen“ sei, sonst hätte sie nämlich gewusst, „dass sich die Bauern 365 Tage im Jahr“ um das Wohl und Wehe ihrer Tiere kümmerten.

Für Preiss sollte jedem Landwirt klar sein, dass nur Tiere, die sich „wohlfühlten“, auch die „Leistung“ bringen könnten, die von ihnen erwartet werde. Auch die Usingerin macht darauf aufmerksam, dass die landwirtschaftlichen Strukturen in Hessen eher auf „kleinen“ bäuerlichen Betrieben beruhen.

Die oberste hessische Tierschützerin heißt Madeleine Martin. Mit den „neuen Regeln“ von Ministerin Hendricks kann auch sie sehr wenig anfangen. „Das ist kein Stil. Ich bin für die fachliche Auseinandersetzung“, sagt sie. Außerdem findet Martin die Kampagne „gar nicht lustig“. Sie hätte sich für diese eine andere Agentur ausgesucht.

Kein Problem mit der Kampagne hat dagegen Michael Rothkegel. Der Geschäftsführer des BUND Hessen begrüßt es, dass auf ein so wichtiges Thema einmal provokativ hingewiesen wird. „Mit der Kampagne wird kein Landwirt persönlich angegriffen, sondern die industrialisierte Agrarwirtschaft wird damit kritisiert“, so Rothkegel. Er meint hierbei die nicht artgerechte Tierhaltung und die Verunreinigung der Böden mit Pestiziden. Vielfach wird auch der Vorwurf laut, die Landwirte arbeiteten am Limit und vernachlässigten deshalb die ökologischen Gesichtspunkte bei der Bewirtschaftung ihrer Betriebe. „Das Gegenteil ist der Fall. Aufgrund der teilweise schwierigen Bedingungen und schlechter Marktpreise bei einigen landwirtschaftlichen Produkten, erkennen viele Betriebe die Vorteile einer ökologischen Bewirtschaftung ihrer Flächen, nämlich eine wachsenden Nachfrage nach regionalen und ökologischen Lebensmitteln bei gleichzeitig stabilen Erträgen“, so die Einschätzung des Hessischen Landwirtschaftsministeriums. Daher sehen viele Betriebe die Umstellung auf Öko als Chance und nicht als Risiko für die Existenzsicherung. In Hessen seien im vergangenen Jahr 10 000 Hektar der landwirtschaftlichen Fläche auf Öko umgestellt worden. Das sei ein Rekordzuwachs und entspreche etwa 12,5 Prozent der Gesamtfläche.