Regierungspartei bestätigt: Niederlande: Rutte siegt, Wilders ohne Chance

Die Wähler wussten, was auf dem Spiel stand. Bereits vor der Schließung der Wahllokale in den Niederlanden war absehbar, dass die Wahlbeteiligung hoch sein würde – 81 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab (2012: 74,6 Prozent). Einige Wahllokale in Rotterdam und Den Haag mussten sogar länger als bis 21 Uhr geöffnet bleiben. Der Andrang war zwischenzeitlich in der Regierungshauptstadt so groß, dass die Stimmzettel ausgingen und nachgeliefert werden mussten.

Auch in der nördlichen Provinz Groningen lag die Wahlbeteiligung weit über den Zahlen von 2012. Der Showdown zwischen Premier Mark Rutte und seiner rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) und dem Rechtspopulisten Geert Wilders und dessen Partei von der Freiheit (PVV) trieb auch viele jener zu den Urnen, die sonst eher zu Hause geblieben wären.

Kurz nach 21 Uhr ließen die ersten Hochrechnungen dann aufatmen. Rutte hatte die Mehrheit der Bürger für sich gewonnen – wenn auch nicht ohne Federn zu lassen. Nach ersten Hochrechnungen verlor seine Partei zehn Sitze im Vergleich zu 2012. Viel schlimmer aber traf es die Partei von der Arbeit (PvdA), der Finanzminister und Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem angehört. Nur neun Sitze bekamen die Sozialdemokraten, die noch vor fünf Jahren 38 Sitze abräumten. Damals stimmten viele Wähler aus taktischen Gründen für die Arbeiterpartei, die die größten Chancen hatte, die Rechtsliberalen abzulösen. Nur wenige blieben der Partei treu: „Ich habe immer schon für die PvdA gestimmt“, sagt ein älterer Herr mit Baskenmütze: „Ich bin jetzt 75 und ich tue es immer noch.“ Wähler wie er blieben rar.

Stattdessen mussten die Sozialdemokraten zusehen, wie ihnen die Felle wegschwammen. Vor allem GrünLinks grub den Sozialdemokraten das Wasser ab. Die Partei ist die stille Gewinnerin am Wahlabend, konnte ihre Sitze den ersten Prognosen zufolge im Vergleich zu 2012 sogar vervierfachen. Der junge charismatische Jesse Klaver, gerade 30 Jahre alt, kam an – und verhalf seiner Partei zu deutlich mehr Gewicht.

Populismus zog nicht

19 Sitze gewann der Mann aus Venlo, Geert Wilders – und damit nur wenige mehr als vor fünf Jahren (15 Sitze). Auch er setzte der Arbeiterpartei zu. Denn der Rechtspopulist schimpfte nicht nur gegen Ausländer und Überfremdung, sondern versprach, das Renteneintrittsalter herabzusetzen und das private Gesundheitssystem wieder teilweise zurückzubauen und den Eigenanteil deutlich zu reduzieren. Dass er dafür kein Finanzierungskonzept hat, blieb für viele Wähler Nebensache. „Ich habe für Wilders gestimmt“, sagt ein Mann mit langen grauen Haaren, der gerade aus dem Wahllokal gekommen ist: „Weil er einer der wenigen ist, der den Willen des Volkes ausspricht.“

Ob er in der neuen Regierungskoalition, die zu bilden Ruttes Aufgabe in den kommenden Tagen, vielleicht sogar Wochen sein wird, ist fraglich. Der Rechtsliberale dürfte eher auf eine Koalition mit den Christdemokraten und der ebenfalls liberalen D66 bauen, die beide mit 19 Sitzen (Hochrechnung) ins Parlament einziehen dürften. Holt Rutte die Sozialdemokraten erneut hinzu, käme eine knappe Mehrheit in der „Tweede Kamer“ zustande, die 150 Sitze zählt. Der bisherige und wohl auch zukünftige Premier wird Zugeständnisse machen müssen. Scharfen Gegenwind wird er auch von der Opposition erwarten müssen – denn dort sitzt mindestens eine Partei, die auf Krawall gebürstet ist: Geert Wilders wird das Prinzip seiner Ein-Mann-Partei fortsetzen.

