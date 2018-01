Niedersachsens AfD sagt Sonderparteitag kurzfristig ab

Interview zu Steve Bannon So schätzt Frankfurter Amerikanistik-Professor den Rechtspopulismus in den USA ein

Auch mit dem Rauswurf Bannons sei die rechtspopulistische Bewegung in den USA noch lange nicht am Ende, sagt Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt, im Gespräch mit Redakteurin Wiebke Rannenberg. mehr