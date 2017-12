Gute Konjunktur: Öffentliche Haushalte bauen ihre Schulden ab

EuGH: Scharia-Scheidung muss nicht anerkannt werden

Luxemburg. Ein Deutsch-Syrer erklärt in der alten Heimat seine Ehe vor einem religiösen Gericht für beendet und will dies in München anerkennen lassen. Dort beruft man sich auf EU-Vorschriften - zu Unrecht, wie sich jetzt herausstellt. mehr