Özdemir: Doppelpass nicht bis in alle Ewigkeit vererben

Umfragewerte von Trump auf Rekordtief

Washington. Donald Trump geht als unpopulärster US-Präsident der modernen Geschichte in sein 100-Tage-Amtsjubiläum am Samstag. Doch seine Basis ist zufrieden mit ihm. Allerdings konnte er sie in den ersten drei Monaten im Weißen Haus nicht verbreitern. mehr