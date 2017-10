Sondierungsgespräche: Oh, wie schwer ist Jamaika

Die meiste Erfahrung mit dem Schmieden von Koalitionen hat die Kanzlerin. Vielleicht ist das der Grund, warum man von ihr mal wieder gar nichts hört zum Stand der Dinge. Dafür schicken die anderen allerlei in die Pipeline, in der Gerüchte und Wahrheiten sich mischen.

Doch, Jamaika kann sich auch leicht anfühlen und gut. Wenn Peter Altmaier – als Kanzleramtschef der Organisator und Ausdeuter und Rückenfreihalter der Kanzlerin, als Koch eine legendenumwobene Kultfigur im Regierungsviertel – die Unterhändler an den heimischen Tisch bittet, beispielsweise. Im Alltag aber – und das erweist sich am Mittwochmorgen besonders klar – ist Jamaika, genauer: der Weg dorthin, schwer und hart.

Nachts um vier nach halb eins hat zuerst FDP-Chef Christian Lindner den „Sondierungsstand Finanzen, Haushalt, Steuern“ hinaus in die Welt getwittert – ein Foto vom einseitigen Originalpapier. Dort steht, unter anderem, dass „der Abbau des Solidaritätszuschlags“ zu „den steuerlichen Entlastungsmaßnahmen zählen“ soll, die „konkretisiert und ihrem Verhältnis zueinander konkretisiert werden“ sollen.

Noch in der Nacht hat FDP-Vize Wolfgang Kubicki dann versprochen, dass der Soli „in dieser Legislaturperiode komplett abgebaut“ werde – und ein paar Stunden später, im Frühstücksfernsehen, der Grüne Jürgen Trittin gekontert, dass das „viermal 21 Milliarden“ bedeuten würde, „und das ist halt nicht drin“.

Kann schon sein, dass die Kanzlerin sich an diesem Mittwoch vier Jahre zurücksehnt, als es während der Verhandlungen von Union und SPD niemandem auch nur im Traum eingefallen wäre, irgendetwas Schriftliches irgendwie publik zu machen – und schon gar nicht zu twittern. Genaues über die Stimmungslage von Angela Merkel ist unbekannt; wenigstens das also ist wie immer. Es heißt, aus den Kreisen der Kommissionäre, sie habe sich mit Jamaika längst abgefunden. Aber was heißt es schon, wenn es das heißt?

Das Finanzministerium

Es heißt ja so vieles. Beispielsweise, dass die Grünen unter gar keinen Umständen einen FDP-Finanzminister wollten – indes gut damit leben könnten, wenn Altmaier, der gerade geschäftsführende, einfach weitermachen würde. Es heißt auch, dass die FDP das Finanzministerium zu ihrer conditio sine qua non erklärt hätten, mindestens intern – zur absoluten Bedingung für eine Regierungsbeteiligung also. Es heißt, schließlich, die Union hätte gern außer dem Innen- und dem Sozial- und dem Wirtschaftsressort auch die Finanzen. Nun ja.

Es kursieren sogar Namen. Joachim Herrmann, das ist keine Überraschung. Horst Seehofer erst schon, inzwischen nicht mehr. Innen und Soziales für die CSU, das ist die Kalkulation. Für den Grünen Toni Hofreiter Umwelt und Energie, für Cem Özdemir das Auswärtige Amt, für Katrin Göring-Eckardt – ja, was?

Bei der FDP tun sie so, als hätten sie noch keinen Gedanken verschwendet an Ministerien – weil sie ja offiziell noch nicht einmal aus eigenem Antrieb regieren wollen, sondern allenfalls aus Staatsräson. Und doch wird mehr als nur geflüstert, Nicola Beer lechze nach dem Bildungsressort. Und dann die Finanzen natürlich. . .

Auf die sanfte Tour

Im Übrigen – das lassen alle verbreiten – sei man vom sogenannten Eingemachten noch sehr weit entfernt. Vielleicht am Donnerstag, wenn es um Klima, Energie und Umwelt geht. Vielleicht auch erst bei Migration und Integration, das sämtliche Seiten für „ein echtes Streitthema“ halten.

Von Hardlinern beim Sondieren wird erzählt. Und von solchen, die es eher auf die softe Tour versuchten, Ursula von der Leyen etwa und Gerd Müller, die beide nie einen Hehl daraus gemacht haben, wie gern sie ihre Ministerbüros für Verteidigung und für wirtschaftlichen Zusammenarbeit behalten wollen. Kompensationsgeschäfte werden erwogen, 50 000 Syrer, die ihre Familien nachziehen lassen dürfen, etwa könnte die Union den Grünen bieten gegen die die Grundbotschaft, dass es „künftig weniger Flüchtlinge“ gebe.

Selbstverständlich kennen sie alle die absolute Grundregel: Wollen sie je wirklich ankommen in Jamaika, muss jede der vier Parteien ihre Basis davon überzeugen, dass sie mindestens grenzbrutal und eigentlich schon bis über die Scheiter-Grenze hinaus verhandelt hat. So gehört, muss nichts von dem, was zu hören ist, auch nur ein Gran Wahrheit bergen. Bei Sigmar Gabriel, übrigens, könnten die Chefinnen und Chefs nachfragen, wie man eine Partei in eine Koalition nötigt, in die sie gar nicht will, und ihr dafür auch noch ein fulminant scheinendes Ja abzwingt. Parole: Oh, wie schön ist Jamaika.