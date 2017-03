Französische PSA kauft Autobauer – Zuversicht in Rüsselsheim: Opel setzt auf neue Ära

Nach 88 Jahren unter der Ägide von General Motors soll der verlustreiche Autobauer Opel mit dem Verkauf an den französischen Konzern PSA Peugeot Citroën wieder flott gemacht werden. „Heute beginnen wir eine neue Ära“, schrieb Opel-Chef Karl-Thomas Neumann am Montag auf Twitter. „Das ist die Chance für Opel/Vauxhall, gemeinsam mit PSA einen wirklichen europäischen Champion zu schaffen.“ Die Franzosen lassen sich die Übernahme, mit der sie den zweitgrößten europäischen Autobauer nach Volkswagen schmieden wollen, insgesamt 2,2 Milliarden Euro kosten. PSA zahlt für den Rüsselsheimer Autobauer und die britische Schwester Vauxhall 1,3 Milliarden Euro an GM. Weitere 900 Millionen Euro erhalten die Amerikaner für das europäische Geschäft der Autobank GM Financial, die Peugeot gemeinsam mit der französischen Bank BNP Paribas übernimmt. Allerdings muss die US-Mutter drei Milliarden Euro für die Begleichung von Pensionsverpflichtungen an PSA überweisen. Unter dem Strich ist der Deal für den Detroiter Konzern damit ein Minusgeschäft.

„Positive Signale“

In Rüsselsheim fielen die Reaktionen auf die Übernahme gemischt aus. Viele Opelaner winkten gestern Mittag entnervt ab, als sie nach dem Schichtwechsel durch das Werkstor eilten: „Kein Kommentar“, hieß es. „Wir dürfen nicht sprechen“. Immerhin: Die Stimmung während der Versammlung sei gut gewesen, es habe sogar Applaus gegeben. „Es wurden positive Signale ausgesendet. Alles in allem sind die meisten von uns zuversichtlich“, sagte ein Opelaner. Im Opel-Altwerk stellte sich Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schäfer-Klug den dringendsten Fragen. „Es gibt im Moment keinen Grund zur Panik. Der Tarifvertrag, den wir haben, der sichert nicht nur den Schutz vor betrieblichen Kündigungen, sondern auch eine Beschäftigung über 2020 hinaus.“ Die Erfüllung aller bestehenden tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen sei im Vertrag festgeschrieben worden.

Zu Wort meldete sich gestern auch Jörg Köhlinger, Bezirksleiter der IG Metall Mitte. Er sagte: „Die bestehenden Tarifverträge sichern Standorte und Arbeitsplätze in dieser wichtigen Übergangsphase. Mit der Unterzeichnung der Verträge zwischen GM und PSA muss es nun darum gehen, tragfähige Grundlagen für eine gute Zukunft zu sichern.“

PSA will Rüsselsheimer Autobauer bis 2020 in die Gewinnzone führen Opel soll in drei Jahren flott werden Der Autobauer PSA mit den Marken Peugeot und Citroën soll Opel von General Motors übernehmen. Der deutsche Hersteller muss sich auf einen strammen Sanierungskurs einstellen. clearing

Optimistisch äußert sich auch der Rüsselsheimer Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU). Er sagte: „Für die Stadt Rüsselsheim war die schnelle Klärung über den Verkauf von Opel von General Motors an PSA Peugeot-Citroën wichtig. Wir sind daher froh, dass die ersten Meldungen durchaus positiv sind und die Entscheidung für den Verkauf nicht von langen Zeiten der Unsicherheit begleitet worden ist.“ Vor allem begrüße man die Vereinbarung, dass PSA auch die Zusagen für die Beschäftigten bis 2018 und die Produktionswerke sowie das für Rüsselsheim wichtige Entwicklungszentrum bis 2020 übernommen habe. Die Stadt werde sich dafür einsetzen, dass die Arbeitsplätze bei Opel langfristig erhalten blieben. „Wir müssen die Beschäftigten-Vertretungen und Arbeitgeberseite jetzt aber verhandeln lassen und dürfen uns nicht auf Spekulationen einlassen, die zu Verunsicherungen führen“, sagt Burghardt.

Der Hessentag, der vom 9. bis 18. Juni in Rüsselsheim stattfinden wird, soll von den Entwicklungen bei Opel unberührt bleiben. Viele Veranstaltungen finden auf dem Werksgelände statt: „Alles bleibt beim Alten und vertraglich geregelte Zusagen bleiben bestehen“, heißt es aus dem Rathaus.

Leitartikel Seite 2

Berichte Wirtschaft Seite 4