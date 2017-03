Oppermann: Merkel steht bei Trump Gratwanderung bevor

Breymaier führt Südwest-SPD im Bundestagswahlkampf

Schwäbisch Gmünd. Die baden-württembergische SPD zieht mit Leni Breymaier an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Der Parteitag in Schwäbisch Gmünd wählte die Landesvorsitzende am Samstag mit einer Zustimmung von fast 94 Prozent auf den ersten Platz der Kandidatenliste. mehr