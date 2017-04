Ost-Länder beraten mit Merkel über weitere Förderung

Heimbewohnern werden oft Psychopharmaka verabreicht AOK: Pflegeheime stellen zu oft Patienten mit Pillen ruhig

Frankfurt. Laut Pflege-Report 2017 werden 40 Prozent aller an Demenz leidenden Altenheimbewohner dauerhaft mit Psychopharmaka ruhiggestellt. In anderen Ländern ist diese Quote weitaus geringer. Experten wissen um das Problem und fordern seit Jahren Abhilfe. mehr