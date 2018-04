Der Begriff „Speedmarathon“ klingt ja schon etwas skurril. Als ginge es darum, auf einer langen Strecke schnell zu fahren. Gemeint ist aber etwas ganz anderes: Die Polizei stellte gestern einen Tag lang auf vielen Strecken in Hessen Radarfallen auf. Die alljährliche Aktion ist natürlich nur ein symbolischer Akt, um auf das große Unfallrisiko durch überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr hinzuweisen. Sie setzt jedoch ein richtiges Signal in einer Zeit, in der in vielen gesellschaftlichen Bereichen über eine Verrohung der Sitten geklagt wird.

Im Straßenverkehr ist es fast so leicht wie im Internet, sich hinter einer vermeintlichen Anonymität zu verstecken und seinen Urinstinkten mal so richtig freien Lauf zu lassen. Schon um diesen Eindruck zu widerlegen, ist der Blitzer-Marathon sinnvoll, zeigt er doch potenziellen Verkehrsrowdys, dass sie sehr wohl an jeder Ecke damit rechnen müssen, erkannt zu werden. So setzt die Aktion der Polizei ein Zeichen, dass der Straßenverkehr kein rechtsfreier Raum ist, den jeder nach seinem eigenen Ermessen ausgestalten kann. Sondern dass hier Regeln gelten, deren Nichteinhaltung geahndet wird – und zwar aus gutem Grund.

Es geht um unser aller Sicherheit. Die Autofahrer zur Kasse zu bitten, ist nur ein Nebeneffekt des Kontrolltages, keineswegs aber das primäre Motiv der Ordnungsbehörden.

Ziel der Verkehrsüberwachung auch an den übrigen Tagen des Jahres ist, die Autofahrer zur Einhaltung der Regeln zu bewegen, um das Unfallrisiko zu senken. Aus diesem Grund stehen fest installierte Blitzanlagen auch nicht etwa dort, wo sich Kommunen die höchsten Einnahmen erhoffen, sondern an gefährlichen Unfallschwerpunkten. Das gilt übrigens auch für die Blitzer-überwachten Ampeln.

