Paket mit explosivem Inhalt im Finanzministerium abgefangen

Im Bundesfinanzministerium ist in der Poststelle ein gefährliches Paket mit einem explosiven Gemisch entdeckt worden. In dem gefährlichen Paket war ein selbstgebauter Knallsatz mit einem scharfen Zünder. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zünder sei von Spezialisten noch in der Poststelle entschärft worden, das explosive Gemisch sei auf einem Sprengplatz in Berlin unschädlich gemacht worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können, teilte die Polizei heute mit.

Das verdächtige Paket war am Vormittag entdeckt worden. Verletzt wurde niemand. Ob das Paket an Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) adressiert war, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die „Bild”-Zeitung und die „B.Z” berichtete, es sei direkt an den Minister adressiert gewesen. Das Ministerium wollte sich dazu nicht äußern.

Laut Polizei kann der entdeckte Stoff zur Herstellung von Pyrotechnik verwendet werden. Nach dem Fund mussten Mitarbeiter die Poststelle und umliegende Räume des Hauses nahe dem Potsdamer Platz am Vormittag umgehend verlassen. Mitarbeiter der Poststelle hatten das Paket geröntgt und einen verdächtigen Gegenstand festgestellt.

Die Polizei rückte an. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts untersuchten das Paket. Da auch nach dem erneuten Röntgen noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, was sich in ihm befindet, wurde es zu weiteren Untersuchungen auf einen Sprengplatz im Grunewald gebracht.

