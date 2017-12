Weihnachten: Pakete: Wettlauf mit der Zeit

Heute ist für die Paketdienste in Deutschland einer der arbeitsreichsten Tage überhaupt. Allein die Posttochter DHL rechnet mit einer Rekordzahl von 8,5 Millionen Sendungen. Der immer stärkere Trend, Weihnachtsgeschenke im Internet zu bestellen, bringt die Zustellunternehmen an die Grenze der Belastbarkeit – und hat noch weitere Schattenseiten.

Kommt es noch ins Haus oder nicht? Das ist die Frage, die sich derzeit Millionen von Bundesbürgern stellen. In den meisten Fällen bezieht sich die Frage nicht auf das Christkind, sondern auf ein Weihnachtsgeschenk, das bei einem Händler im Internet bestellt wurde. Die Versandwelle vor Weihnachten hat die Deutsche Post und die privaten Paketdienste schon immer vor große Herausforderungen gestellt. Mit der rasanten Entwicklung des Internethandels hat sich die Welle aber zu einem regelrechten Tsunami entwickelt. Der kommt zwar nicht aus heiterem Himmel, geht an den Zustellunternehmen aber trotzdem nicht spurlos vorüber.

Nie zuvor sind so viele Weihnachtsgeschenke online bestellt, nie zuvor so viele Pakete ausgeliefert worden wie in diesem Jahr. Die Zustellbranche schätzt das Aufkommen in der Woche vor Weihnachten auf bundesweit mehr als 15 Millionen Sendungen pro Tag. Auch bei DHL, der Pakettochter der Post, gehen die Zahlen durch die Decke: Für heute und morgen erwartet das Unternehmen ein vorläufiges Allzeithoch: „Wir gehen davon aus, dass es jeweils mehr als 8,5 Millionen Sendungen sein werden“, sagt DHL-Sprecher Stefan Heß. „So viele hatten wir noch nie, das wäre ein Rekord für uns.“ Zum Vergleich: An einem normalen Werktag sind es etwa die Hälfte.

Regionale Obergrenzen

Auch beim Paketdienst Hermes spricht man in Superlativen: „Wir erleben das mengenstärkste Weihnachtsgeschäft unserer Unternehmensgeschichte“, sagt Sprecher Ingo Bertram. „In der Spitze hatten wir bislang 2,3 Millionen Pakete am Tag – das ist Rekord!“ Um die Paketflut bewältigen zu können, hat Hermes dieses Jahr erstmals regionale Obergrenzen für einzelne Händler festgelegt. Das sei nötig gewesen, „weil wir anderenfalls unser Lieferversprechen nicht einhalten könnten“.

Obwohl die Paketdienste durchweg mitteilen, die Situation im Griff zu haben, gibt es auch Indizien für Kapazitätsengpässe: Patrick Fois von der Dienstleistungsgesellschaft Verdi berichtet, dass das Mehraufkommen an Paketen die Branche in diesem Jahr „extrem getroffen“ habe. Bei der Post in Hessen habe es verstärkt Versuche gegeben, Mitarbeiter aus freien Tagen oder aus dem Urlaub zu holen. Der Betriebsrat habe das aber verhindert. Die Post kommentiert das auf Nachfrage nicht. Ein Sprecher sagt, dass in arbeitsreichen Zeiten wie diesen „selbst Verwaltungsmitarbeiter“ in der Paketabwicklung eingesetzt würden.

Die Mitarbeiter einer Kasseler DHL-Niederlassung verschärften die Lage durch Warnstreiks zusätzlich. Die Folge waren Zustellungsverzögerungen, die sich auch auf Frankfurt/Rhein-Main auswirkten. Die Post stellte beim Regierungspräsidium Kassel Anträge auf Arbeitsbewilligung an zwei Adventssonntagen. Die Behörde lehnte diese ab. Hunderte Anwohner aus der Kasseler Innenstadt fanden in diesem Zusammenhang eine Aufforderung in ihrem Briefkasten, sich ihr Paket an einer Zustellbasis selbst abzuholen.

Vergleichbare Probleme gab es im Rhein-Main-Gebiet nicht. Postsprecher Heß betont: „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt.“ Heß verweist darauf, dass die Post seit 2015 rund 10 000 neue Arbeitsplätze geschaffen habe, hauptsächlich in der Paketsortierung und -zustellung. „Darüber hinaus haben wir wieder 10 000 zusätzliche Aushilfskräfte engagiert, die unsere Stammbelegschaften in der Vorweihnachtszeit unterstützen.“ Insgesamt hat die Post gut 210 000 Mitarbeiter.

Hermes erwägt Zuschlag

Paketdienste wie Hermes weisen darauf hin, dass Boten bei Hauszustellungen ohne Aufpreis manchmal vier Mal zur selben Adresse fahren. Es gebe daher „Gedankenspiele“, künftig einen Zuschlag zu erheben. In anderen Ländern ist das üblich. Hermes verweist auf den Straßenverkehr und die Emissionen, die aus dem Mehr an Paketzustellungen und den mitunter erfolglosen Zustellversuchen entstehen.

Joachim Stoll, Vorsitzender des Handelsverbands Hessen Süd, wirbt im Hinblick auf Verzögerungen bei der Paketzustellung für den Geschenkekauf in Kaufhäusern und Läden. „In der Woche vor Weihnachten spielt der stationäre Handel mit seiner Präsenz vor Ort seine Stärken aus – einfach kaufen und gleich mitnehmen.“ Eines ist Stoll aber sehr wohl bewusst: „Die Kunden nehmen den Onlinehandel an. Dort ist das Umsatzwachstum.“