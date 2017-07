Pandas und Präsident: Chinesischer Staatschef Xi in Berlin

Im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg kommt Chinas Präsident Xi Jinping heute zum Staatsbesuch nach Berlin. Zunächst begrüßt ihn Bundespräsident Steinmeier mit militärischen Ehren, dann empfängt Kanzlerin Angela Merkel ihn zu politischen Gesprächen und einem gemeinsamen Mittagessen.

Dabei dürfte es vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer in Hamburg um den Welthandel, um Klimaschutz, aber auch um die Nordkorea-Krise gehen.

Im Anschluss wollen Merkel und Xi die zwei neuen Riesenpandas im Berliner Zoo offiziell übergeben. Ein Staatsbankett des Bundespräsidenten wird Xis Besuch am Abend abschließen. Xi war am Dienstag in Russland, um sich mit Kremlchef Wladimir Putin vor dem Gipfel abzustimmen.

(dpa)