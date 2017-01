Papst beklagt „spirituelle Verwaisung”

Tragödie Massaker im Nachtclub: Dutzende Tote bei Angriff auf Silvesterfeier in Istanbul

Istanbul. Hunderte Menschen kamen am Bosporusufer zusammen, um in einem der berühmtesten Istanbuler Nachtclubs das neue Jahr zu feiern. Dann dringt ein Angreifer ein - und richtet ein Massaker an. Ob auch Deutsche unter den Opfern sind, ist noch unklar. mehr