Perspektiven statt Hartz IV

Die Debatte um den weiteren Bestand der von SPD-Kanzler Gerhard Schröders rot-grüner Koalition eingeführte Hartz-IV-Sozialleistung sorgt in der Republik für jede Menge Diskussionen.

Nach dem Vorschlag eines „bedingungslosen Grundeinkommens“, das an keine Bedingungen geknüpft ist, brachte Berlins Bürgermeister jetzt das „solidarische Grundeinkommen“ ins Spiel.

Für Karl Brenke, Arbeitsmarkt-Experte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), gibt es bei dem Müller-Vorschlag Erklärungsbedarf. Es sei nicht klar, was der genau wolle. „Mit dem solidarischen Grundeinkommen sollen Jobs beim Staat finanziert werden. Aber: Es gibt 4,2 Millionen erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, und es gibt derzeit genausoviele Beschäftigte beim Staat. „So wird man Hartz IV wohl nicht abschaffen können“, sagt Brenke.

An die Kinder denken

Nach Ansicht des DIW-Wissenschaftlers sei bedenklich, dass die Sanktionsmöglichkeiten bei Hartz IV aus der Welt geschafft werden sollen und man „zur alten Welt der Arbeitslosenhilfe zurückkehren“ will, bei der die Leistungsbezieher mit Beschäftigungsangeboten in Ruhe gelassen wurden und sich im Leistungsbezug ohne Störungen einrichten konnten.

Für Philipp Stielow, Sprecher des VdK Hessen-Thüringen, verbessere sich durch das Konzept zum „solidarischen Grundeinkommen eventuell die Situation von Langzeitarbeitslosen. „Allerdings sehe ich derzeit nicht, wie die Situation der vielen Kinder und Jugendlichen, die Ansprüche der Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben und die schwierige Situation von Alleinerziehenden dadurch verbessert werden. Auch der entstandene Niedriglohnsektor muss bekämpft werden. Ein Konzept, das diese Punkte nicht berücksichtigt, wird die Diskussion nicht verstummen lassen“, so die Einschätzung des VdK-Sprechers.

Optimistischer sieht Sebastian Wenz, Sprecher Diakonie Hessen, den Vorschlag des Berliner regierenden Bürgermeisters. „Der Kern von Müllers Vorschlag ist die Errichtung eines sozialen Arbeitsmarktes. Damit greift er eine Forderung auf, die vonseiten der Diakonie und anderer Wohlfahrtsverbände für Hessen schon lange im Raum steht“, so Wenz. Denn auch wenn die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sehr erfreulich sei, gehe diese Entwicklung an einem Großteil der Gruppe der Langzeitarbeitslosen vorbei.

In Hessen gebe es derzeit knapp 450 000 Hartz-IV-Empfänger, davon seien rund 300 000 „erwerbsfähig“, wie das hessische Sozialministerium mitteilt. Hiervon leben alleine in Frankfurt rund 50 000 Hartz-IV-Empfänger, von denen 14 200 „erwerbsfähig“ seien“, wie Sabine Kunz, Sprecherin des Jobcenter Frankfurt gegenüber dieser Zeitung vorrechnet.

Das Sozialgesetzbuch 2 (regelt unter anderem auch Hartz IV) hat sich aus der Sicht des hessischen Sozialministeriums weitgehend bewährt, so Ministeriumssprecherin Esther Walter. Der Vorschlag, das SGB 2 abzuschaffen und durch ein Grundeinkommen zu ersetzen, gehe deshalb in die falsche Richtung. Notwendig seien aber Lösungen für die Personen, die auf absehbare Zeit keine Perspektive haben in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Hier müsse ein eng begrenzter sozialer Arbeitsmarkt aufgebaut werden, so Walter.

dfg f dgh tg