Protest: Pflegekräfte fordern Verstärkung und legen Arbeit nieder

Kurz vor der Bundestagswahl lenkt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den Blick auf die Personalnot in der Pflege. Zeitgleich ruft die Gewerkschaft Verdi Klinikmitarbeiter in mehreren Bundesländern zum Streik auf. Auswirkungen bekommen auch Patienten des Höchster Klinikums zu spüren.

Rund 800 Klinikmitarbeiter aus Hessen haben gestern für mehr Personal auf den Stationen demonstriert. Mit Beginn der Frühschichten wurde in Frankfurt-Höchst, Gießen und Marburg die Arbeit niedergelegt. Die Kliniken konnten zwar einen Notdienst aufrechterhalten, geplante Operationen wurden aber zum Teil verschoben. Auch in anderen Bundesländern hatte die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen.

Verdi-Bundesvorstand Sylvia Bühler sagte, die „ständige Zeitnot“ mache die Beschäftigten krank, eine gute Versorgung der Patienten sei unter diesen Umständen oft nicht möglich.

Unterdessen kündigte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in Sachen Pflege nicht weniger als eine „Revolution“ an. So wolle er in den ersten 100 Tagen als Kanzler Maßnahmen für mehr Pflegepersonal, für eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte und für mehr Pflegeplätze umsetzen, sagte er. Dabei stellte Schulz den Pflegekräften 30 Prozent höhere Gehälter in Aussicht.

Der Pflegeexperte Thomas Busse von der Frankfurter Fachhochschule hält Schulz’ Vorstoß für „reines Wahlkampfgetöse“. „Die Kliniken brauchen nicht ausschließlich mehr Personal, sondern vor allem eine andere Kultur im Verhältnis zwischen Pflegern und Ärzten“, erklärt der Professor für Pflegemanagement. Den meisten Mitarbeitern gehe es stärker um eine höhere Wertschätzung ihrer Tätigkeit als ums Geld, so Busse. Um zusätzliches Personal zu rekrutieren, müsse der Pflegeberuf für zukünftige Generationen als „cool“ gelten: als Tätigkeit mit digitalen Medien und Robotics, nicht nur als „Po-Abwischen“. Dazu sei es auch nötig, Hierarchien in den Kliniken abzubauen und den Pflegern gegenüber den Ärzten mehr Selbstständigkeit einzuräumen.

Die Löhne in der Pflegebranche Nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz liegt in Deutschland das mittlere Entgelt für Gesundheits- und Krankenpfleger bei 3240 Euro brutto, wobei die Spanne regional zwischen 2753 Euro und 3705 Euro liegt. clearing

Die Forderungen nach 30 Prozent mehr Gehalt von Martin Schulz hält Busse für geradezu „absurd“. „Die Kosten für die Kliniken würden so stark ansteigen, dass fast jedes zweite Krankenhaus Konkurs anmelden müsste“, rechnet der Professor vor.

Kliniken finden schon jetzt kein qualifiziertes Pflegepersonal mehr. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass bundesweit zwischen 6000 und 10 000 Stellen in der Pflege aktuell nicht besetzt werden können. Allein das städtische Klinikum Frankfurt-Höchst sucht nach Auskunft von Sprecherin Petra Fleischer derzeit noch 30 Pflegekräfte.

Suche im Ausland

Besonders prekär ist die Situation landauf, landab bei den Intensivpflegekräften. Hier fehlen bundesweit zwischen 3000 und 4000 Fachkräfte. Immer wieder müssen deshalb Krankenhäuser Teile ihrer Intensivstationen stilllegen. Im Höchster Klinikum, dessen Situation laut Fleischer „symptomatisch ist für alle Krankenhäuser in der Republik“, sind derzeit nur 16 der 33 Intensivbetten in Betrieb.

Um den Bedarf an Pflegekräften einigermaßen decken zu können, gehen die Krankenhäuser längst im Ausland auf die Suche. So hat etwa das Höchster Klinikum 35 Pflegekräfte aus Serbien verpflichtet. „Um den Stellenplan zu erfüllen, müssen wir jedes Jahr 100 Stellen neu besetzen“, berichtet Kliniksprecherin Fleischer. Die Absolventen der eigenen Pflegeschule – 14 haben gerade erst ihren Vertrag unterzeichnet – reichen nicht aus.

Das Krankenhaus Nordwest hat gerade in Kooperation mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 20 Pflegeschülerinnen aus Vietnam angeworben. Für die Kliniken bringt dies neue Herausforderungen. Kulturelle Unterschiede gilt es dabei ebenso zu berücksichtigen wie Verständigungsprobleme. Andererseits profitieren Kliniken hierzulande auch von einem internationalen Team. Nicht selten haben es die Pflegekräfte mit Patienten zu tun, die kaum oder gar nicht Deutsch sprechen und deren kulturelle Besonderheiten die Behandlung zusätzlich erschweren, weil etwa eine muslimische Frau nicht von einem männlichen Pfleger gewaschen werden darf. Auch das kostet Zeit, die im klinischen Alltag ohnehin knapp bemessen ist.

Die Pflege-Chefin am Frankfurter Nordwestkrankenhaus und dem Hospital zum Heiligen Geist setzt ihre Nachwuchshoffnungen auch auf einen neuen Studiengang der Frankfurter Fachhochschule. „Um unsere Ausbildungskapazitäten für Pflegekräfte auszubauen, brauchen wir zunächst mehr Pflegepädagogen“, betont Dagmar Lavi.