Politologe erwartet keinen dauerhaften SPD-Höhenflug

Zahl der Asylbewerber in Hessen geht deutlich zurück Viel weniger Flüchtlinge

Gießen. 80 Flüchtlinge sind gestern in Hessen angekommen – nicht zu vergleichen mit Spitzenzeiten, in denen die Behörden zehn Mal so viel Menschen unterbringen mussten. In den vergangenen Wochen hat es auch eine Verschiebung bei den Nationalitäten gegeben. mehr