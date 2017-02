Poroschenko und Trump rufen zu Waffenruhe in Ostukraine auf

Fast 400 mutmaßliche IS-Anhänger in Türkei festgenommen

Istanbul. Die türkische Polizei hat bei Razzien in mehreren Provinzen insgesamt fast 400 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. 150 davon seien in der südtürkischen Provinz Sanliurfa nahe der syrischen Grenze in Gewahrsam genommen worden. mehr