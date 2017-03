Die Vereinten Nationen haben eine Hungersnot für den Südsudan ausgerufen. In dem afrikanischen Land herrscht ein Bürgerkrieg. Der Mediziner Volker Westerbarkey, Präsident der deutschen Sektion von „Ärzte ohne Grenzen“, reiste Anfang Januar in den Südsudan und arbeitete einen Monat lang in einer Ambulanz. Er erzählt, wie er den Menschen dort helfen konnte und wie er mit der schwierigen Sicherheitslage zurecht kam. Die Fragen stellten unsere PJZ-Autorinnen Felicitas Hohmann und Marie Pfeiffer

Sie waren im Januar als Arzt im Südsudan im Einsatz. Wie haben Sie die Situation in dem Land erlebt?

VOLKER WESTERBARKEY: Ich war das erste Mal im Südsudan. Seit langem kommt es in der Region immer wieder zu Kämpfen und Konflikten, seit 2011 ist das Land unabhängig. Derzeit herrscht dort Bürgerkrieg. Als ich am Flughafen in der Hauptstadt Juba ankam, war ich zunächst beeindruckt, als ich sah, wie massiv die Hilfsmaßnahmen dort sind. Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber von Hilfsorganisationen sind im Einsatz, die mehrere Millionen Menschen mit Nahrung versorgen. Als ich dann aber bei unserem Projekt in Lankien im Nordosten des Landes ankam, stellte ich fest, dass es dort nur wenig Hilfe für die Menschen gibt. Außer uns von „Ärzte ohne Grenzen“ engagieren sich dort ein oder zwei andere Hilfsorganisationen. Es gibt dort nur Lehmhütten, Straßen fehlen, Landwirtschaft ist unmöglich, viele Menschen sind krank. Die Bedürfnisse dort sind unendlich groß.

Was brauchen die Menschen im Südsudan am dringendsten?

WESTERBARKEY: Ich habe das natürlich aus der medizinischen Sicht erlebt. Wir betreiben in Lankien ein Krankenhaus und mobile Kliniken. Wir behandeln dort unglaublich viele Malaria-Fälle, bis zu 400 Malaria-Patienten haben wir pro Tag. Nicht alle sind schwerkrank, denn Erwachsene können die Krankheit oft relativ gut überstehen. Aber für Kinder ist Malaria lebensbedrohlich. Außerdem gibt es in Lankien Tuberkulose-Fälle, mangelernährte Kinder und auch Patienten mit Schusswunden. Ich habe Schlangenbisse gesehen, was für mich neu war. Es ist ein großes Spektrum an Krankheiten, und es war erfüllend für mich, dort zu arbeiten, weil wir vielen Menschen gut und effektiv helfen können.

Reicht insgesamt die Hilfe für das Land aus?

WESTERBARKEY: Nein, der Bürgerkrieg hat Millionen von Menschen in die Flucht getrieben. Die Vereinten Nationen haben vor eineinhalb Wochen eine Hungersnot für den Südsudan ausgerufen. Jemand hat hochgerechnet, dass die Situation in dem Land im Vergleich ungefähr so ist, als würden in Berlin jeden Tag 700 Menschen verhungern.

Wie haben Sie sich bei dem Einsatz gefühlt?

WESTERBARKEY: Als ich im Flugzeug saß, empfand ich ein gewisses Unwohlsein. Ich fragte mich, wie ich mich zurechtfände in den einfachen Verhältnissen im Südsudan, wie ich mit den Kollegen klarkäme und auch, ob ich der medizinischen Herausforderung gerecht werden könnte. Dazu kam die Sicherheitslage. Wie sicher ist das Bürgerkriegsland? Kann man rechtzeitig fliehen, wenn Gefahr droht? Im Land angekommen, überzeugte mich dann aber das strikte Sicherheitsmanagement unserer Organisation. Jeder hat immer ein Funkgerät bei sich und muss sich melden, wenn er das Gelände verlässt. Abends gibt es eine Ausgangssperre. Es besteht regelmäßig Funkkontakt mit der Hauptstadt. Es gibt für den Notfall einen Evakuierungsplan. Wenn man das sieht, kehrt relativ schnell Zuversicht ein. So fühlte ich mich nach und nach wohler.

Gibt es im Nordosten des Landes auch Kämpfe?

WESTERBARKEY: In Lankien gab es lange Zeit keine Kämpfe, und auch während ich dort war, wurde nicht gekämpft. Allerdings rückten zuletzt die Gefechte näher. Eine Woche, nachdem ich wieder zu Hause war, rief eine Kollegin an und erzählte, dass die Hälfte der Mitarbeiter aus Lankien evakuiert worden sei. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt, aber sie bleibt fragil. Die Sicherheit der Mitarbeiter hat für „Ärzte ohne Grenzen“ oberste Priorität, darum evakuieren wir unsere Teams, sobald wir die Sicherheitslage an einem bestimmten Ort als zu gefährlich einschätzen.

Sie arbeiten als Arzt für Allgemeinmedizin in einer Gemeinschaftspraxis in Berlin. Vermissen Sie Ihre Auslandseinsätze manchmal?

WESTERBARKEY: Ja, absolut. Als ich jetzt nach längerer Zeit wieder im Einsatz war, habe ich gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Als Hausarzt in Berlin helfe ich auch vielen Menschen. Aber im Südsudan habe ich gesehen, wie einfach dort die Hilfe ist und wie dringend notwendig. Ich habe die Dankbarkeit der Patienten gespürt und die Zusammenarbeit mit den Kollegen geschätzt. Wir waren etwa 320 Mitarbeiter, davon 300 südsudanesische. Mit diesen Hand in Hand zusammenzuarbeiten ist ein tolles Gefühl.

Wie lässt sich solch ein Einsatz mit der Familie vereinbaren?

WESTERBARKEY: Das ist mitunter schwierig. Ich arbeitete einen Monat lang im Südsudan, die Zeit war also nicht das Problem, aber natürlich die Lage in dem Bürgerkriegsland. Das musste ich mit meiner Familie diskutieren. Wenn man unterwegs ist, braucht man die Unterstützung von Zuhause.

Was ist Ihre Motivation für solch einen Einsatz?

WESTERBARKEY: Am wichtigsten ist mir das Gefühl, dass ich helfen kann. Außerdem zählt für mich dass ich auf diese Weise Brücken schlagen kann und das, was vorher so fremd schien, nach einer gewissen Zeit besser verstehen lerne. Auch wenn Menschen in einem fernen Land wie dem Südsudan leben, handelt es sich um Patienten wie du und ich.

Haben Sie ein Erlebnis, das heraussticht aus Ihren Einsätzen?

WESTERBARKEY: Da gibt es viele. Was mich sehr bewegte, war eine Situation in Simbabwe, wo ich bislang am längsten im Einsatz war. Wir kämpften dort gegen eine HIV-Epidemie zu einer Zeit, als das Gesundheitssystem im Land zusammengebrochen war. Wir behandelten dort Schwerkranke, die teilweise in Schubkarren gebracht wurden, weil sie nicht mehr laufen konnten. Sehr vielen konnten wir helfen. Einem dieser Schubkarren-Patienten, wie wir sie nannten, ging es nach zwei Monaten wieder besser und er konnte wieder laufen. Nach einem halben Jahr haben wir ihn als Mitarbeiter eingestellt, weil er uns sagte: „Ich möchte mitarbeiten und anderen Menschen helfen.“ Es war eines meiner schönsten Erlebnisse. Dieser Mann hatte Hilfe bekommen und half später anderen.

Was macht für Sie die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ aus?

WESTERBARKEY: Der Gedanke, anderen Menschen zu helfen, weil sie Hilfe benötigen – nicht, weil es Nachbarn sind, nicht weil sie arm sind oder reich, sondern einzig und allein, weil sie Menschen sind und wir ihnen helfen können. „Ärzte ohne Grenzen“ leistet die Hilfe neutral und unabhängig. Dank der Unterstützung unserer Spender in Deutschland und weltweit können wir Projekte wie in Lankien stemmen, wo wir pro Tag 500 bis 600 Patienten behandeln.

Fühlen Sie sich selbst als Held?

WESTERBARKEY: Als ich zurückkam aus dem Südsudan und erzählt habe, was ich dort gemacht habe, hatte ich manchmal das Gefühl, dass mich meine Gesprächspartner als Held sahen. Die wirklichen Helden sind aber unsere nationalen Mitarbeiter. Es ist so: Wenn es in Lankien gefährlich wird, werde ich als ausländischer Helfer ausgeflogen. Unsere 300 lokalen Mitarbeiter arbeiten weiter. Teilweise sind sie als Einheimische auch weniger gefährdet und natürlich bleiben sie bei ihren Familien und in ihren Gemeinden. Wir haben Fälle gehabt, in denen nationale Mitarbeiter selbst vor heranrückenden Soldaten fliehen mussten, dabei aber Medikamente mitnahmen, um den Menschen, die in den Wald geflohen waren, zu helfen. Diese Mitarbeiter leisten unglaublich viel, aber sie stehen nicht im Rampenlicht. Sie sind die wahren Helden – und es macht Spaß, sie kennenzulernen.