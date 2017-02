Demonstrationen für den Journalisten: Proteststurm gegen Yücels Inhaftierung

Zwei Wochen lang musste der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel im türkischen Polizeigewahrsam ausharren. Dass ein Richter in Istanbul nun Untersuchungshaft verhängt hat, ruft in Deutschland Proteste hervor. Seine Schwester hatte Kontakt zu ihm.

Die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei hat in Deutschland Entsetzen und Protest ausgelöst. In Frankfurt forderten gestern Menschen bei einem Autokorso die Freilassung des 43-Jährigen, der in Flörsheim aufgewachsen ist. Ilkay Yücel, die Schwester des Inhaftierten, sagte dabei: „Meinem Bruder geht es den Umständen entsprechend gut, ich habe am Montag noch Kontakt zu ihm gehabt.“

Die Familie mache sich Sorgen und sei sehr angespannt, fügte Ilkay Yücel hinzu. „Natürlich hoffen alle, dass Deniz rasch aus der Untersuchungshaft freikommt. Dazu kann der Autokorso vielleicht beitragen.“ Etwa 70 Wagen fuhren durch Frankfurt und hielten vor dem türkischen Generalkonsulat.

Auch in anderen deutschen Städten gab es Solidaritätsbekundungen, so zum Beispiel vor der türkischen Botschaft in Berlin. „Freiheit für alle inhaftierten Journalist/innen in der Türkei!“, war auf Plakaten neben dem Konterfei des „Welt“-Journalisten zu lesen.

Ein Richter in Istanbul hatte am Montagabend Untersuchungshaft gegen Yücel verhängt. Diesem wird „Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung“ vorgeworfen. Nach Artikel 7 des Anti-Terror-Gesetzes drohen für Terrorpropaganda ein bis fünf Jahre Gefängnisstrafe. Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Aus Sicht der türkischen Behörden ist er damit ein einheimischer und kein ausländischer Journalist.

„Größte Belastungsprobe“

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte, das Verhältnis mit der Türkei „steht gerade vor einer der größten Belastungsproben in der Gegenwart“. Er ließ den türkischen Botschafter zu einem Gespräch ins Auswärtige Amt laden.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kritisierte die Untersuchungshaft gegen Yücel. Bouffier fügte hinzu, die Meinungs- und Pressefreiheit genieße einen hohen Stellenwert. „Yücel hat Anspruch auf ein zügiges, transparentes und gerechtes Gerichtsverfahren.“

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour sagte: „Die Regierung muss jetzt die Freilassung Yücels fordern.“ Nouripour kritisierte, die Bundesregierung beschränke sich bisher darauf, ein faires Verfahren für den Inhaftierten zu fordern. „Wir haben gesehen, dass es ein faires Verfahren für Yücel nicht gibt“, sagte er. Daher sei jetzt eine klarere Positionierung von deutscher Seite gefordert.

Die drei türkischstämmigen Landtagsabgeordneten in Hessen, Mürvet Öztürk (fraktionslos), Handan Özgüven und Turgut Yüksel (beide SPD), veröffentlichten eine Erklärung. Darin heißt es: „Die Vorwürfe gegen Yücel scheinen wenig fundiert, und sind daher als Angriff auf diese fundamentalen Rechte zu werten. Mit diesem Vorgehen sollen kritische Journalisten weiter abgeschreckt werden, frei zu berichten. Gerade jetzt im Vorfeld eines Referendums zur Verfassungsänderung in der Türkei hat das signifikante Folgen für die Meinungsbildung.“

Figen Brandt, Vorstandsmitglied der Frankfurter SPD, sagte, der Fall Yücel sei „ein Beweis dafür, dass es in der Türkei keine Pressefreiheit gibt.“ Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im hessischen Landtag, Florian Rentsch, erklärte: „Die aktuelle Situation in der Türkei ist unerträglich und zeigt, dass Erdogan vor kaum einer Maßnahme zurückschreckt, um unliebsame Kritiker mundtot zu machen.“ ( sew,tjs,dpa)



