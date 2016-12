Flecken auf Lagardes weißer Weste: Prozess um Millionenzahlungen: Welche Rolle spielte Sarkozy?

Am Montag beginnt der Prozess gegen die IWF-Chefin und frühere französische Finanzministerin Lagarde im Finanzskandal um umstrittene Millionenzahlungen an den Geschäftsmann Bernard Tapie. Hat sie versucht, ihn zu bevorteilen – oder handelte sie auf Anweisung von Nicolas Sarkozy?

Vorweihnachtlichen Urlaub dürfte sich Christine Lagarde wohl anders vorstellen. Doch von Montag an nimmt die Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington frei, weil ihre Vergangenheit in Frankreich sie wieder einholt, wo sie von 2007 bis 2011 Wirtschafts- und Finanzministerin war. In diese Zeit fällt der Vorwurf, aus Fahrlässigkeit habe sie dem Urteil eines privaten Schiedsgerichtes zugestimmt, das dem Geschäftsmann und Ex-Politiker Bernard Tapie Entschädigungszahlungen in Höhe von 404 Millionen Euro durch den französischen Staat zusprach. Gerichte haben den Rechtsspruch inzwischen als unzulässig aufgehoben.

Gefallen war er nach einem jahrelangen juristischen Tauziehen, nachdem Tapie in den 1990er Jahren beim Verkauf seiner Anteile am deutschen Sportartikelhersteller Adidas von der damals staatlichen Großbank Crédit Lyonnais übergangen worden war.

Warum kein Einspruch?

Doch ging es bei dem Deal zugunsten des gewieften Unternehmers, der in regem Austausch mit einem der Richter stand, mit rechten Dingen zu? Welche Rolle spielte Präsident Nicolas Sarkozy, den Tapie im Wahlkampf unterstützt hatte? Und warum legte Lagarde keinen Einspruch gegen den privaten Schiedsspruch ein, der den Steuerzahler teuer zu stehen kam? Für Fahrlässigkeit im Amt, mit der sie die Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht habe, drohen der 60-Jährigen im Fall einer Verurteilung theoretisch ein Jahr Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 15 000 Euro. Sie riskiert aber auch ihren guten Ruf und sogar ihren Spitzenposten beim IWF.

Diesen erhielt sie 2011, obwohl der Skandal bereits schwelte. Lagarde sprang damals für ihren Landsmann Dominique Strauss-Kahn ein, der aufgrund eines Sexskandals zurücktreten musste. Als ebenso charmante wie kompetente Verhandlungsführerin während der Euro-Krise hatte sie sich internationales Ansehen verschafft. Auch ihre perfekten Sprachkenntnisse kamen der Mutter zweier Söhne zugute, die ihre Karriere nach einem Jura-Studium in den USA und dem Besuch einer Pariser Elitehochschule als Wirtschaftsanwältin bei der US-Anwaltskanzlei Baker & Kenzie startete und erst 2005 in die Politik ging.

Immer wieder spekulierten französische Medien sogar über eine Präsidentschaftskandidatur der früheren Synchronschwimmerin, die nicht nur durch ihre diszipliniert aufrechte Haltung stets aus dem sonstigen Politikerfeld herausragte; zurzeit ist davon aber keine Rede. Inzwischen wurde ihr Mandat beim IWF erneuert und das US-Magazin „Forbes“ listet Lagarde auf Rang sechs der mächtigsten Frauen der Welt. Nicht nur betont sie mit eleganter Garderobe ihre Feminität, sie spricht sich auch energisch für die aktive Förderung von Frauen in der Wirtschaft aus, und zwar durchaus mit Hilfe von Quoten. Weibliche Führungskräfte seien mit einem weniger „testosterongesteuerten“ Verhalten oft effektiver, sagte sie einmal mit ihrem verbindlichen Lächeln.

Demütiger Brief

Zu diesem feministischen Auftreten passt allerdings nicht der demütige Brief an ihren einstigen Chef Sarkozy, der ungewollt an die Öffentlichkeit kam: „Benutze mich so lange, wie es dir passt“, schrieb sie darin. „Wenn du mich brauchst, benötige ich deine Führung und Unterstützung: Ohne Führung wäre ich ineffizient, ohne Unterstützung wäre ich wenig glaubwürdig.“

Einen seltsamen Beigeschmack bekommen die Zeilen auch im Zusammenhang mit der aktuellen Affäre, da der Verdacht besteht, Lagarde habe auf Weisung Sarkozys gehandelt. Terminplaner deckten mehrere Treffen von Beteiligten im Vorfeld des Schiedsurteils auf. Sie selbst hat allerdings erklärt, sie sei „gelassen“ und habe sich nichts vorzuwerfen.

Während auch Ex-Innenminister Claude Guéant, ein langjähriger Berater Sarkozys, im Visier der Justiz steht, laufen Ermittlungen wegen bandenmäßigen Betrugs gegen Bernard Tapie, dessen Anwalt, einen der Schiedsrichter sowie Lagardes ehemaligen Bürochef Stéphane Richard, der heute dem Telekommunikationskonzern Orange vorsteht. Doch solange ein Urteil aussteht, so argumentiert ihr Anwalt, sei der Vorwurf gegen seine Klientin sinnlos. Er wird wohl für einen Aufschub des Prozesses plädieren. Angesetzt ist er bis 20. Dezember.