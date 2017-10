Puigdemont gibt Erklärung ab - Medien erwarten Neuwahlen

In der Katalonienkrise spielt Barcelona auf Zeit. Eine entscheidende Sitzung des Regionalparlaments wird um Stunden verschoben. Vorher will der katalanische Regierungschef Puigdemont eine mit Spannung erwartete Erklärung abgeben.

Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont wird am heutigen Mittag eine Erklärung im Regierungspalast in Barcelona abgeben. Das kündigte die katalanischen Regierung an.

Puigdemont hatte sich die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden mit Beratern und Politikern seines Regierungsbündnisses beraten.

Nach übereinstimmenden Medienberichten tendiert er mittlerweile zu Neuwahlen. Er sei dazu bereit, dafür müsse Madrid aber auf die Umsetzung des Artikels 155 verzichten, der Zwangsmaßnahmen gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter vorsieht, berichtete etwa die Zeitung „El Mundo”. Am frühen Abend beginnt die mit Spannung erwartete Sitzung des katalanischen Parlaments.

(dpa)