Rechnungshof stellt niedrige Diesel-Besteuerung infrage

Klimawandel Rund 50 Staats- und Regierungschefs bei Pariser Klimagipfel

Paris. Schon vor dem heutigen Klimagipfel in Paris haben mehr als 50 internationale Unternehmen mehr Engagement gegen den Klimawandel gefordert. Der Gipfel soll auch ein Signal an US-Präsident Donald Trump senden - Trump glaubt nicht an die Erderwärmung. mehr