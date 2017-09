Katalanen will die Unabhängigkeit: Referendum: Spaniens (Alp-)Traum

Wenn es um die Zukunft ihrer Heimat geht, hat Mireia Mora klare Vorstellungen. Wenn es nach der 41-Jährigen geht, wird Katalonien in Zukunft nicht mehr ein Teil Spaniens, sondern ein eigenständiger Staat sein. Um das zu erreichen, möchte Mora am 1. Oktober an einem Referendum teilnehmen, das die Regierung der nordostspanischen Region angesetzt hat. „Ich hoffe, dass die Mehrheit dafür ist“, sagt die Frau mit den schulterlangen dunkelbraunen Haaren, während sie in der Café & Bar Celona in Frankfurt an einem Latte Macchiato nippt.

Seit 2001 lebt die 41-Jährige zusammen mit ihrem deutschen Mann und den beiden Kindern in Ronneburg. Sie spricht perfekt Deutsch und natürlich Spanisch, ist integriert in die deutsche Gesellschaft. Dennoch fühlt sich Mireia Mora nach wie vor als Katalanin und unterstützt seit Jahren den Unabhängigkeitskurs in ihrer Heimat. „Für mich ist Katalonien schon längst eine Nation“, sagt die junge Frau, die aus der katalanischen Stadt Berga stammt, wo nach wie vor ihre Eltern und viele Freunde und Verwandte leben. Ob sie aber wirklich abstimmen kann, steht nach wie vor in den Sternen.

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das derzeit Spanien in Atem hält. Die Regierung in Madrid droht mit dem Einsatz aller juristischen Mittel, die spanische Polizei beschlagnahmt immer wieder Flugblätter, Broschüren oder Plakate für ein Referendum, das am 1. Oktober in Katalonien stattfinden soll. Die Regionalregierung in Barcelona beharrt ihrerseits stur auf ihrem Kurs, der da heißt: Katalonien soll ein unabhängiger Staat in Europa werden.

Täglich läuft dieses, für Außenstehende eigenartige, Polittheater in dem südeuropäischen Land ab und das fast unbemerkt oder verdrängt vom Rest des Kontinents. Und je näher das Datum rückt, desto mehr droht dieser Konflikt zu eskalieren und Spanien in eine der schwersten Krisen seit dem Ende der Diktatur Ende der 1970er Jahre zu stürzen. Ausgangspunkt ist eine Entscheidung des katalanischen Regionalparlaments.

Dieses beschloss am 6. September diesen Jahres nach einer turbulenten Sitzung ein Gesetz, wonach die Bevölkerung über die Unabhängigkeit der reichsten Region Spaniens abstimmen darf. Und wenn dann die Mehrheit der rund 5,4 Millionen Wahlberechtigten dafür stimmt, wollen die katalanischen Separatisten, die seit zwei Jahren die Provinz regieren, 48 Stunden später die Trennung vollziehen. Leichter gesagt als getan, denn Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy ist wild entschlossen, das aus seiner Sicht illegale Referendum zu verhindern. Juristisch gesehen ist der konservative Politiker im Recht, denn die Landesverfassung von 1978 postuliert die „unauflösliche Einheit der spanischen Nation“. Eine bindende Volksbefragung wäre also ein Verstoß gen die Konstitution, der übrigens die Katalanen seinerzeit mit klarer Mehrheit zugestimmt hatten. So sieht das auch das spanische Verfassungsgericht, das Referendumsgesetz für null und nichtig erklärte.

Mit diesen Argumenten wollen sich die Unabhängigkeitsbefürworter um Regierungschef Carles Puigdemont jedoch nicht abspeisen lassen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, dass die Katalanen selbst über ihr Schicksal entscheiden dürfen und dass sie mit dem Referendumsgesetz auch ein legales Mittel dafür geschaffen haben. Damit scheinen sie die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu haben. Zumindest reklamieren die meisten Katalanen das Recht für sich, an die Urnen zu gehen. Das zeigte sich vor kurzem beim katalanischen Nationalfeiertag am 11. September, als rund 350 000 Menschen in Barcelona auf die Straßen gingen. Ob tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung eine Abspaltung möchte, ist allerdings nicht klar. In Umfragen liegen die Gegner einer Abspaltung derzeit mit gut 49 zu 41 Prozent vorne.

Derzeit Nummer 1

Auch bei den Katalanen im Rhein-Main-Gebiet ist das Referendum derzeit Thema Nummer 1. „Ich bin auf jeden Fall dafür“, sagt Marlene Serra Schunack. Und ja, sie sei auch für eine Unabhängigkeit, fügt die 42-Jährige hinzu, die vor 17 Jahren aus Lloret de Mar nach Deutschland gekommen ist und heute in Mainhausen wohnt. Dafür gebe es viele Gründe. „Ich fühle mich als Katalanin“, sagt sie. Das Zugehörigkeitsgefühl zu Spanien sei sehr klein, und zu Hause habe man immer Katalanisch gesprochen. Was sie sich von einer Abspaltung erhofft? „Verbesserungen“, sagt Serra und führt als Beispiel die Finanzpolitik Spaniens an. So kassiere Spanien zwar in großen Mengen Steuergelder aus Katalonien, zahle aber nur wenig zurück. Auch die Misere im Gesundheits- oder dem Schulwesen sei von Madrid verursacht worden. „Wir sind immer verarscht worden“, macht Serra keinen Hehl aus ihrer Verärgerung.

Keine Ausnahme

Auch Juan Moran macht da keine Ausnahme. Eigentlich habe er mit Nationalismus nichts am Hut. „Ich fühle mich eher als Europäer,“ sagt der 53-jährige kaufmännische Angestellte aus Obertshausen. Er verstehe aber die Motivation seiner Landsleute. Katalonien stehe wirtschaftlich besser da als der Rest Spaniens. Auch gebe es weniger Korruption als in anderen Regionen. Dennoch werde die Provinz von Madrid benachteiligt und Verbesserungen seien nicht in Sicht, während die Katalanen versuchten, ihre Region voranzubringen. Dennoch drehe sich alles nur im Kreis. Viele Katalanen wollten nun „ihr eigenes Ding machen“.

Er selbst sei unfreiwillig wegen der wirtschaftlichen Misere in Spanien aus Tarragona ach Deutschland gekommen. „Ich bin ein Wirtschaftsflüchtling, wenn Sie so wollen“, sagt er. Und eigentlich wolle er nur, dass die Bedingungen besser werden, „dass wir in unserem eigenen Land leben können.“

Es ist also eine Menge Frust, der sich in Katalonien im Laufe der Jahre aufgestaut hat. Und der nährt sich nicht nur aus dem Gefühl, benachteiligt und im restlichen Spanien nicht geliebt zu werden, sondern auch aus der Unfähigkeit zu Reformen. Seit Jahren verlangen die Katalanen vergeblich nach mehr Autonomie. Traumatisch war für sie daher das Scheitern einer Reform des Autonomiestatuts im Jahr 2010. Damals legte sich das Verfassungsgericht quer, nachdem die Parlamente des Landes das Projekt bereits abgenickt hatten.

„Für viele Katalanen war das die Wende, sich für die Unabhängigkeit zu engagieren“, sagt Mireia Mora, die nun gespannt darauf wartet, ob sie überhaupt wählen darf. Unabhängig davon glaubt sie aber, dass es einem eigenständigen Katalonien besser ginge als heute. „Je kleiner das Land, desto besser kann eine Regierung auf das Volk eingehen“, ist sie überzeugt. Und auch die EU werde einem unabhängigen Katalonien nicht die Mitgliedschaft verweigern.