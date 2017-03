Der Anfang vom Ende: Regierungschefin May verkündet den EU-Austritt

Die Abgeordneten wussten seit Monaten, was kommen sollte. Trotzdem strömten sie gestern in Scharen in das brechend volle Parlament in Westminster, um Zeugen eines historischen Moments zu werden: Premierministerin Theresa May verkündete offiziell den Austritt Großbritanniens aus der EU. Es ist das erste Land in der Geschichte, das die Gemeinschaft verlässt.

Kurz nach der Übergabe des Austritts-Schreibens in Brüssel richtete May ihre Worte im Unterhaus an die Politiker-Kollegen und an das Volk. Der 29. März sei „ein Tag zum Feiern für die einen, für andere enttäuschend“. Jetzt sei es jedoch an der Zeit „zusammenzukommen“, forderte sie ihre Landsleute zur Einheit auf.

44 Jahre Gemeinschaft

Damit hat der Anfang vom Ende begonnen. Das Königreich wird in zwei Jahren aus der Staatengemeinschaft ausscheiden. 44 Jahre hielt die Verbindung, die von guten und weniger guten Momenten geprägt war. Spätestens seit Margaret Thatcher in Downing Street residierte, gehörte es für Premierminister zum guten Ton, gegen die EU zu wettern und den Sündenbock in Brüssel zu suchen. Dass es jemals zur Trennung kommen könnte, hat kaum jemand erwartet. Vor neun Monaten hat dann die Mehrheit der britischen Wähler für den EU-Austritt votiert, seit gestern tickt nun endgültig die Brexit-Uhr.

Sowohl in ihrer Rede als auch in dem sechsseitigen Schreiben schlug May gegenüber Brüssel einen deutlich versöhnlicheren und freundlicheren Ton an als dies in den vergangenen Wochen der Fall war. Das Mantra, das seit Monaten regelmäßig von Regierungsvertretern bemüht wird, fehlte auch gestern nicht: „Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa.“

Dann brandete höhnisches Gelächter von pro-europäischen Abgeordneten auf, als May meinte: „Vielleicht jetzt mehr denn je braucht die Welt die liberalen, demokratischen Werte Europas – Werte, die das Vereinigte Königreich teilt.“ Sie wünsche sich eine „tiefe und besondere Partnerschaft“ mit der EU, die „wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit“ beinhalten solle.

Dafür schlug die Konservative ein „kühnes und ambitioniertes Handelsabkommen“ vor, das einen größeren Umfang und Anspruch haben soll „als jeder Deal zuvor“. Die Briten betonen stets die Bedeutung der Kooperation mit dem Kontinent in Sicherheitsfragen. Erst vergangene Woche war London Ziel eines Terroranschlags, bei dem der Angreifer vier Menschen getötet und rund 50 verletzt hat.

Wie gespalten die Gesellschaft über der EU-Frage jedoch ist, zeigte sich gestern abermals am Zeitungskiosk. Es sei ein „Sprung ins Unbekannte“, beklagte der linksliberale „Guardian“. Das europaskeptische Boulevardblatt „Daily Mail“ feierte dagegen auf der Titelseite die „Freiheit“, während die „Sun“ schadenfrohe Witze auf Kosten der EU machte. „See EU later“, verabschiedete sie sich vom Kontinent.

Vor dem Parlament protestierten einige Aktivisten gegen den Brexit und die kompromisslose Linie, die May bislang verfolgt hat. Eine Demonstrantin hatte sich einen riesigen Kopf in Gestalt der Premierministerin aufgesetzt und zog drei geknebelte Briten an Halsbändern hinter sich her.

May strebt einen harten Bruch mit Brüssel an. Um künftig die Zahl der Einwanderer aus der EU kontrollieren zu können, will sie sowohl aus der Zollunion austreten als auch die Mitgliedschaft im gemeinsamen europäischen Binnenmarkt aufkündigen. Davor warnen zwar Ökonomen, doch das Reizthema Immigration war eines der entscheidenden Argumente für etliche Brexit-Wähler.

Brexit: Auf in eine unsichere Zukunft! Wie wird die Europäische Union aus diesem nie dagewesenen Prozess hervorgehen? Gestärkt oder geschwächt? Die vergangenen neun Monate seit dem britischen Referendum im Juni könnten ein Hinweis darauf clearing