Rentner müssen weniger für Krankenversicherung zahlen

Bluttat Kleinlaster rast in Menschenmenge: Tote und Verletzte in Münster

Münster. Drei Tote und Dutzende Verletzte: In Münster fährt ein Transporter in eine Menschengruppe und tötet zwei Menschen. Der Fahrer erschießt sich in dem Wagen. Nach und nach sickern Informationen zum Täter an die Öffentlichkeit - doch es kursieren auch Gerüchte. mehr