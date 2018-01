Reserve der Rentenkasse entgegen Prognosen gestiegen

Meinung der Redaktion

Österreichs Bundeskanzler in Deutschland Kommentar: Sebastian Kurz, der selbstbewusste Nachbar

Deutschland und Österreich sprachen in der Europapolitik lange Jahre fast mit einer Stimme. Sie warben in der Eurokrise für stabile Finanzen, und beide setzten in der Flüchtlingskrise im Herbst 2015