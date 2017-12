Finanzen: Rüsselsheim droht im Januar die Zahlungsunfähigkeit

Beim Hessentag in diesem Jahr haben die Gäste ein liebenswertes Rüsselsheim kennengelernt. Was viele nicht wissen: Die Stadt plagt ein riesiges finanzielles Problem. Nun droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Stadtverordneten, die das Problem lösen könnten, haben darauf zunächst einmal nicht reagiert.

Den Weg der amerikanischen Stadt Detroit, die im Jahr 2013 Insolvenz anmeldete, wird Rüsselsheim nicht gehen. Und trotzdem gibt es mehr als nur eine Parallele zwischen der „Motorcity“ in Übersee und der Opelstadt am Main. Denn wie vor einigen Jahren die Autostadt Detroit steuert nun auch Rüsselsheim – ebenfalls Stolz auf die automobile Stadtgeschichte – auf einen finanziellen Engpass zu. Schon im Januar könnte Rüsselsheim auf Hilfe angewiesen sein, um auch weiterhin Rechnungen bezahlen zu können.

Der Grund für den Engpass: Mehrere Banken haben der hoch verschuldeten Stadt Kreditlinien aufgekündigt. Dabei geht es um sogenannte Kassenkredite, die eigentlich nur dem Ausgleich kurzfristiger finanzieller Schwankungen dienen – und schnell wieder zurückgezahlt werden sollen.

Rüsselsheim allerdings greift seit Jahren tief in den Kassenkredit-Topf. Aktuell hat die Stadt rund 200 Millionen Euro alleine an solchen kurzfristigen Verbindlichkeiten angehäuft. Hinzu kommt ein veritabler Berg an langfristigen Krediten, weshalb die Stadt auch 2013 unter den Schutzschirm zum Schuldenabbau des Landes Hessen geflüchtet ist.

„Typische Krisenstadt“

„Rüsselsheim ist eine typische Krisenstadt. Als solche hat sie eine lange Geschichte“, sagt René Geißler, Experte bei der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh für Kommunale Finanzen. Seit vielen Jahren stehe Rüsselsheim aufgrund der angespannten Finanzsituation unter Beobachtung der Aufsichtsbehörde. „Und trotzdem ist die Stadt immer weiter in die Kassenkredite reingerutscht.“ 200 Millionen Euro seien auch im Vergleich mit anderen Kommunen „schon eine Hausnummer.“

Problemlöser Hessenkasse Mittelfristig dürften sich die akuten Geldprobleme der Stadt Rüsselsheim entspannen. Die Stadt wird aller Voraussicht nach massiv von der geplanten Hessenkasse des Landes profitieren können. clearing

Dass eine Kommune von den Banken plötzlich offensichtlich in ihrer Kreditwürdigkeit herabgestuft wird, hat absoluten Seltenheitswert. Denn normalerweise gelten die deutschen Städte als mustergültige Kunden. Sie können nämlich laut Gesetz nicht pleite gehen. Finanzexperte Geißler hat allerdings einen Erklärungsansatz. „Die Banken stehen natürlich unter Druck. Sie wissen schließlich, dass auch die Stadt unter Beobachtung steht“, sagt Geißler. Der Kreditrahmen, welcher der Stadt von ihrer Aufsichtsbehörde bewilligt wurde, sei für die Banken nicht bindend. „Sie könnten der Stadt auch mehr Geld geben, als diese eigentlich aufnehmen darf. Das ist dann eine Frage der Haftung.“ Können die Kommunen selbst ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen, springt das Land ein.

OB auf dem Absprung

Was die Banken gerade jetzt konkret dazu bewogen hat, ihre Geschäftspolitik gegenüber Rüsselsheim anzupassen, ist nicht ganz klar. Die Geldhäuser äußern sich nicht zu Kontakten mit Kunden, die Kommune selbst ist derzeit in finanziellen Dingen nur unter kommissarischer Führung. Bürgermeister Dennis Grieser (Grüne) hat das Amt des Kämmerers in Vertretung für Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) übernommen. Der wechselt zum Jahresende nach einer Wahlschlappe im Oktober in das hessische Wissenschaftsministerium und baut derzeit seinen Resturlaub ab.

Einer der Hintergründe für die nun zugespitzte Finanzsituation Rüsselsheims dürfte allerdings sehr sicher der aktuelle städtische Haushalt sein. Dem versagt die Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, seit Monaten die Genehmigung. Grund für den anhaltenden Streit ist die Weigerung der Rüsselsheimer Stadtverordneten, eine Straßenbeitragssatzung einzuführen. Die wurde vom Regierungspräsidium zur Auflage für die Genehmigung des Haushalts gemacht, würde allerdings die ohnehin von einer hohen Abgabenlast gebeutelten Bürger der Kommune noch zusätzlich belasten. „Dass sich Städte solchen Vorgaben versuchen zu widersetzen ist nicht unüblich“, sagt Geißler.

„Wirklich ungewöhnlich“

Nur gehe in einer Situation wie der von Rüsselsheim nun einmal kein Weg an der Satzung vorbei. „Die Stadt muss in einer solche Situation alle Spielräume für Einsparungen ausschöpfen, so ist es gesetzlich geregelt.“ Dass das Thema lokalpolitisch extrem heikel ist, ist dem Experten aber bewusst. „Für einzelne Bürger kann es dabei ja durchaus um erhebliche Summen gehen. Entsprechend machen sich Kommunalpolitiker mit so einer Satzung keine Freunde.“

Dass nun aber vom Rüsselsheimer Stadtparlament sogar in Kauf genommen wird, dass das Land für die Stadt möglicherweise wird bürgen müssen, überrascht auch Experten Geißler. „Ich erinnere mich an keine ähnliche Situation. Das ist schon wirklich ungewöhnlich.“

Der Ball liege nun beim Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde. Wie die mit der Misere umzugehen gedenkt, ist nicht klar. „Wenn eine Kommune in Zahlungsschwierigkeiten gerät, muss sie selbst alles denkbar mögliche tun, um dies abzuwenden. Sie hat die Pflicht, in ihrem eigenen Wirkungskreis das Problem zu lösen“, heißt es in einer knappen Stellungnahme von der Aufsichtsbehörde.

In Detroit ist vor wenigen Jahren genau dies nicht gelungen. Die Straßenlampen gingen aus, die Stadt war bankrott. Schützend vor den städtischen Finanzen in Rüsselsheim steht ein einziger Satz in der hessischen Gemeindeordnung. „Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gemeinde ist unzulässig“, steht da unter Paragraf 146.