Rumäniens Justizminister tritt nach Straßenprotesten zurück

Nato bereitet sich auf Antiterroreinsätze vor

Brüssel. Donald Trump dürfte sich freuen. Die Nato will in der kommenden Woche den Ausbau ihres Stützpunktes in Neapel beschließen. Der Grund: Das Bündnis soll künftig deutlich aufmerksamer in Richtung Süden blicken - vor allem dahin, wo der islamistische Terrorismus floriert. mehr