Russischer Oppositioneller Nawalny erwartet Urteilsspruch

08.02.2017

Darf der russische Oppositionelle Nawalny bei der Präsidentenwahl 2018 antreten oder nicht? In welche Richtung die Reise geht, könnte ein Gericht in der Provinz mitbestimmen. Nawalny selbst erwartet einen Schuldspruch in einem alten Strafprozess.